Bugün İstanbul'da 8 saat yok! BEDAŞ ilçeleri listeledi: İşte 12 Kasım elektrik kesintisi sorgulama ekranı
BEDAŞ, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü İstanbul genelinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde elektrik akışı geçici olarak duracak. Kesintiden etkilenecek bölgeler önceden ilan edilerek vatandaşların hazırlıklı olması sağlanıyor. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin detaylı listesi...
Giriş Tarihi: 11.11.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:37