Bugün İstanbul'da 8 saat yok! BEDAŞ ilçeleri listeledi: İşte 12 Kasım elektrik kesintisi sorgulama ekranı

BEDAŞ, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü İstanbul genelinde bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Şebeke bakımı ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçe ve mahallelerde geçici olarak elektrik verilemeyecek. İşte elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerin ayrıntılı listesi…