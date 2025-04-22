Bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi? 23 Nisan toplu taşıma bedava mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle okullar, kamu kurumları, bankalar ve birçok özel işletme kapalı olacak. Vatandaşlar ise bu günü fırsata çevirerek hem bayram coşkusunu yaşamak hem de çeşitli etkinliklere katılmak istiyor. Peki 23 Nisan toplu taşıma bedava mı? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 22.04.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 07:45