Bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi? 23 Nisan toplu taşıma bedava mı?

Ancak geçtiğimiz yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında 23 Nisan Çarşamba günü de toplu taşımanın ücretsiz olması kuvvetle muhtemel. Hem resmi tatil olması hem de çocuklara ithaf edilen bu özel gün dolayısıyla belediyelerin ücretsiz ulaşım kararı alması bekleniyor.