Kadraj Galeri Kadraj İkon Bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi? 23 Nisan toplu taşıma bedava mı?

Bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi? 23 Nisan toplu taşıma bedava mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle okullar, kamu kurumları, bankalar ve birçok özel işletme kapalı olacak. Vatandaşlar ise bu günü fırsata çevirerek hem bayram coşkusunu yaşamak hem de çeşitli etkinliklere katılmak istiyor. Peki 23 Nisan toplu taşıma bedava mı? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 08:50 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 07:45
23 Nisan toplu taşıma bedava mı? Yarın İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırlanırken vatandaşların gözü kulağı toplu taşıma düzenlemelerinde. Özellikle büyükşehirlerde trafik yoğunluğundan kaçınmak isteyenler için bu tür resmi tatiller ücretsiz ulaşım uygulamalarıyla kolaylık sağlıyor. Peki 2025 yılı 23 Nisan'ında metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve Marmaray ücretsiz olacak mı? İşte tüm merak edilenler.

23 Nisan toplu taşıma bedava mı? Yarın İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Şu ana kadar İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerinden ücretsiz ulaşım uygulamasına dair net bir açıklama yapılmadı.

23 Nisan toplu taşıma bedava mı? Yarın İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

Ancak geçtiğimiz yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında 23 Nisan Çarşamba günü de toplu taşımanın ücretsiz olması kuvvetle muhtemel. Hem resmi tatil olması hem de çocuklara ithaf edilen bu özel gün dolayısıyla belediyelerin ücretsiz ulaşım kararı alması bekleniyor.

23 Nisan toplu taşıma bedava mı? Yarın İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

İstanbul'da Ücretsiz Ulaşım İçin İstanbulkart Şartı

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli bir detay bulunuyor: İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması gerekiyor.

23 Nisan toplu taşıma bedava mı? Yarın İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

Kişiselleştirme işlemi kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresi üzerinden birkaç dakikada tamamlanabiliyor. T.C. kimlik numarası, ad-soyad, cep telefonu gibi bilgilerin girilmesiyle sistem otomatik olarak kartı kullanıcıya özel hale getiriyor.