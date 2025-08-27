Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu

MGM'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

⛅ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar'ın Akdeniz'e bakan kesimleri, Hatay kıyıları ile Denizli'nin güneyinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek.