Kadraj Galeri Kadraj İkon Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu

Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu

Ağustos ayının son günlerine yaklaşırken, yaz boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yavaş yavaş düşüyor. Kurak geçen dönem nedeniyle barajlardaki su seviyeleri kritik seviyelerin altına gerilerken, Türkiye genelinde yalnızca birkaç ilde yağış öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak kuvvetli rüzgar konusunda uyarıda bulunarak, çatı uçması riskine karşı uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 27.08.2025 09:39
Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 27 Ağustos Çarşamba günü için beklenen hava durumunu paylaştı. Tahminlere göre, kuzeydoğu kesimler ile Akdeniz Bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar bölgesi, Hatay kıyıları ve Denizli'nin güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi beklenirken, diğer bölgelerde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. İşte il il hava durumu tahminleri…

Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülke genelinde beklenen hava koşullarına ilişkin uyarılarda bulundu. Yapılan tahminlere göre, güney ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, diğer bölgelerde ise hava mevsim şartlarına uygun olacak. Rüzgarın özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını tavsiye etti.

Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu

GÜNEY VE DOĞU'DA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

⛅ Meteoroloji yetkilileri, güney ve doğu illerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların genellikle mevsim normallerine yakın, bazı yerlerde ise biraz daha düşük olması öngörülüyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneşin etkili olduğu zamanlarda kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olmasını tavsiye ediyor.

Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu

MGM'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar'ın Akdeniz'e bakan kesimleri, Hatay kıyıları ile Denizli'nin güneyinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek.

Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu

Hava Sıcaklığı: Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın olacak.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Uyarılar: Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında çatılara, tabelalara ve ağaçlara zarar verebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını tavsiye etti.