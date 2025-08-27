Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu
Ağustos ayının son günlerine yaklaşırken, yaz boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yavaş yavaş düşüyor. Kurak geçen dönem nedeniyle barajlardaki su seviyeleri kritik seviyelerin altına gerilerken, Türkiye genelinde yalnızca birkaç ilde yağış öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak kuvvetli rüzgar konusunda uyarıda bulunarak, çatı uçması riskine karşı uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu…
Giriş Tarihi: 27.08.2025 09:39