Bugün hastaneler açık mı? 23 Nisan devlet hastaneleri, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, kapalı mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de her yıl coşku ile kutlanan resmi bir tatil günü olmasının yanı sıra sağlık hizmetleri konusunda da vatandaşları meraklandıran bir dönemdir. Özellikle hasta olan ya da hasta yakını bulunan bireyler bu özel günde sağlık hizmetlerine erişimle ilgili sorular sormaktadır. 23 Nisan'da sağlık ocakları, hastane poliklinikleri ve acil servislerin durumu da merak konusu olmuştur. İşte bu tatil günü sağlık hizmetlerine dair bilmeniz gerekenler.