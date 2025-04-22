Bugün hastaneler açık mı? 23 Nisan devlet hastaneleri, sağlık ocakları, poliklinikler çalışıyor mu, kapalı mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanırken vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimle ilgili bazı sorular gündeme geliyor. Özellikle hastalık nedeniyle sağlık desteği arayan ya da hasta yakınları olan bireyler bu özel günde sağlık ocaklarının, hastanelerin polikliniklerinin ve acil servislerin açık olup olmadığını merak ediyor.
Giriş Tarihi: 22.04.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 07:46