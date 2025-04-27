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BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI? 27 Nisan maraton nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı? Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci...

İstanbul bu sabah erken saatlerden itibaren bir kez daha maraton heyecanına sahne olacak. 20. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kentte birçok ana arter ve bağlantı yolu, etkinlik süresince araç trafiğine kapatılacak. Hem sporseverlerin güvenliği hem de organizasyonun sorunsuz ilerlemesi için alınan tedbirler kapsamında sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmeleri istenecek. Peki bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 09:14
BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI? 27 Nisan maraton nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı? Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci...

20. İstanbul Yarı Maratonu için geri sayım sona erdi. 27 Nisan Pazar günü düzenlenecek organizasyon, hem trafiği hem de toplu ulaşımı etkileyecek.

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI? 27 Nisan maraton nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı? Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci...

Sabahın İlk Saatlerinden İtibaren Yol Kapatmaları Başladı

Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde, etkinlik kapsamında bazı yollar saat 04.30 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı. Kapanan güzergahlar, maratonun bitişine ve temizlik çalışmalarına bağlı olarak kademeli şekilde yeniden açılacak. Özellikle Balat çevresi, saat 11.05'ten itibaren aşamalı olarak trafiğe açılmaya başlanacak.

Yarı maratonun 21K ve 10K kategorilerine toplamda 18 bin katılımcı kayıt yaptırmış durumda. Katılımın yüksek olması nedeniyle hem trafikte hem de toplu taşımada ciddi düzenlemelere gidildi.

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI? 27 Nisan maraton nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı? Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci...

T1 Tramvay Seferlerinde Değişiklik

Etkinlik gününde T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda da önemli bir değişiklik uygulanacak. Saat 07.00 ile 13.30 arasında tramvaylar yalnızca Sirkeci ile Bağcılar istasyonları arasında hizmet verecek. Kabataş-Sirkeci hattı ise geçici süreyle devre dışı kalacak.

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI? 27 Nisan maraton nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı? Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci...

Trafiğe Kapanacak Yollar Listesi

İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

Kennedy Caddesi (Yenikapı - Kumkapı - Sarayburnu - Cankurtaran - Sirkeci - Ahırkapı güzergahı)

Ferruh Kayha Sokak (Çatladıkapı)

Galata Köprüsü

Kemeraltı Caddesi (Karaköy)

Ragıp Gümüşpala Caddesi (Eminönü - Unkapanı)

Abdülezelpaşa Caddesi (Cibali - Balat)

Atatürk Köprüsü (Cibali)

Ayvansaray Caddesi (Balat - Ayvansaray)

Savaklar Caddesi ve çevresindeki sokaklar (Ayvansaray)

Mürselaşa Caddesi ve çevresi (Balat)

Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları (Cibali)

Yavuz Sinan Camii Sokak (Unkapanı)

Küçükpazar ve Eminönü çevresindeki cadde ve sokaklar

Ankara Caddesi

Arpacılar Caddesi

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI? 27 Nisan maraton nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı? Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci...

Sirkeci İstasyon Caddesi (Sirkeci)

Gülhane Parkı Sahil Girişi (Sarayburnu)

Ahırkapı Caddesi (Cankurtaran)

Kumkapı çevresi sokaklar

Namık Kemal Caddesi (Yenikapı)

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)