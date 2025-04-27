BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI? 27 Nisan maraton nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı? Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci...

Trafiğe Kapanacak Yollar Listesi
İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
Kennedy Caddesi (Yenikapı - Kumkapı - Sarayburnu - Cankurtaran - Sirkeci - Ahırkapı güzergahı)
Ferruh Kayha Sokak (Çatladıkapı)
Galata Köprüsü
Kemeraltı Caddesi (Karaköy)
Ragıp Gümüşpala Caddesi (Eminönü - Unkapanı)
Abdülezelpaşa Caddesi (Cibali - Balat)
Atatürk Köprüsü (Cibali)
Ayvansaray Caddesi (Balat - Ayvansaray)
Savaklar Caddesi ve çevresindeki sokaklar (Ayvansaray)
Mürselaşa Caddesi ve çevresi (Balat)
Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları (Cibali)
Yavuz Sinan Camii Sokak (Unkapanı)
Küçükpazar ve Eminönü çevresindeki cadde ve sokaklar
Ankara Caddesi
Arpacılar Caddesi