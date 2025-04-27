BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI? 27 Nisan maraton nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı? Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci...

Sabahın İlk Saatlerinden İtibaren Yol Kapatmaları Başladı

Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde, etkinlik kapsamında bazı yollar saat 04.30 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı. Kapanan güzergahlar, maratonun bitişine ve temizlik çalışmalarına bağlı olarak kademeli şekilde yeniden açılacak. Özellikle Balat çevresi, saat 11.05'ten itibaren aşamalı olarak trafiğe açılmaya başlanacak.

Yarı maratonun 21K ve 10K kategorilerine toplamda 18 bin katılımcı kayıt yaptırmış durumda. Katılımın yüksek olması nedeniyle hem trafikte hem de toplu taşımada ciddi düzenlemelere gidildi.