Kadraj Galeri Kadraj İkon Bugün çalışanlar dikkat! 29 Ekim 2025 ek mesai ücreti ne kadar, nasıl hesaplanacak?

Bugün çalışanlar dikkat! 29 Ekim 2025 ek mesai ücreti ne kadar, nasıl hesaplanacak?

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü yaklaşırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışma düzeni yeniden şekillendi. 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün, 29 Ekim Çarşamba günü ise tam gün resmi tatil ilan edildi. Ancak bu tarihlerde görev yapan çalışanlar için önemli bir detay var. Çalışanlar yasal olarak iki kat ücret alacak. Peki ek mesai ücreti nasıl hesaplanacak? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 08:36
Bugün ve yarın çalışanlar dikkat! 28-29 Ekim 2025 ek mesai ücreti ne kadar, nasıl hesaplanacak?

İş Kanunu'na göre resmi tatillerde çalışanların ücreti normal günlük maaşlarının iki katı olarak ödeniyor. Bu uygulama yalnızca kamu personelini değil özel sektördeki çalışanları da kapsıyor.

Bugün ve yarın çalışanlar dikkat! 28-29 Ekim 2025 ek mesai ücreti ne kadar, nasıl hesaplanacak?

28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de tam gün mesai yapan personel çalıştığı her saat için fazla mesai ücreti almaya hak kazanıyor. Üstelik bu hak, "izinle telafi" edilemiyor. İşverenin fazla mesai karşılığında "ek izin" kullandırması yasal olarak geçerli sayılmıyor.

Bugün ve yarın çalışanlar dikkat! 28-29 Ekim 2025 ek mesai ücreti ne kadar, nasıl hesaplanacak?

Ücretler Nasıl Hesaplanacak?

Basit bir örnekle açıklayalım:
NTV'de yer alan habere göre, brüt maaşı 2 bin lira olan bir çalışan 28 Ekim'de çalışmazsa maaşı yine 2 bin lira olarak ödeniyor. Ancak yarım gün mesaiye kalırsa brüt ücreti 3 bin liraya çıkıyor.

Bugün ve yarın çalışanlar dikkat! 28-29 Ekim 2025 ek mesai ücreti ne kadar, nasıl hesaplanacak?

29 Ekim'de durum biraz daha farklı. Tatilin tam güne denk gelmesi nedeniyle bu günde çalışan bir personelin brüt ücreti 4 bin liraya kadar yükseliyor.

Bugün ve yarın çalışanlar dikkat! 28-29 Ekim 2025 ek mesai ücreti ne kadar, nasıl hesaplanacak?

Bu fark iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe tüm çalışanlar için geçerli. Ayrıca resmi tatil günlerinde çalışmayan personelin maaşından herhangi bir kesinti yapılması da kanunen yasak.