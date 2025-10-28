Bugün çalışanlar dikkat! 29 Ekim 2025 ek mesai ücreti ne kadar, nasıl hesaplanacak?

Ücretler Nasıl Hesaplanacak?

Basit bir örnekle açıklayalım:

NTV'de yer alan habere göre, brüt maaşı 2 bin lira olan bir çalışan 28 Ekim'de çalışmazsa maaşı yine 2 bin lira olarak ödeniyor. Ancak yarım gün mesaiye kalırsa brüt ücreti 3 bin liraya çıkıyor.

