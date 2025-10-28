Bugün borsa açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Borsa İstanbul kapalı mı olacak? 28 Ekim BIST işlem saatleri

Bankalar ve Kamu Kurumlarında da Yarım Gün Mesai

Resmî tatil takvimine göre 28 Ekim'de bankalar, kamu kurumları ve okullar da yarım gün hizmet verecek. Öğleden sonra bu kurumlarda işlem yapılmayacak. Dolayısıyla EFT ve havale gibi finansal işlemler de sınırlı şekilde gerçekleştirilecek.