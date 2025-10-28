Kadraj Galeri Kadraj İkon Bugün borsa açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Borsa İstanbul kapalı mı olacak? 28 Ekim BIST işlem saatleri

Bugün borsa açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Borsa İstanbul kapalı mı olacak? 28 Ekim BIST işlem saatleri

Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaklaşırken, resmi tatil takvimiyle birlikte finans piyasalarının çalışma düzeni de merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kutlanırken bir önceki gün olan 28 Ekim de yarım gün tatil statüsünde yer alıyor. Bu durum özellikle altın ve döviz piyasalarını yakından takip eden yatırımcıların gözünü Borsa İstanbul'un işlem saatlerine çevirdi.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 09:26
Bugün borsa açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Borsa İstanbul kapalı mı olacak? 28 Ekim BIST işlem saatleri

Borsa İstanbul 28 Ekim 2025 Salı günü sabah saatlerinde normal seyrinde işlem görecek. Ancak günün yarım resmi tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle seanslar öğleye kadar sürecek.

Bugün borsa açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Borsa İstanbul kapalı mı olacak? 28 Ekim BIST işlem saatleri

Borsa İstanbul'un 28 Ekim'deki işlem saatleri 09.30'da başlayacak ve 13.00'te sona erecek.

Bugün borsa açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Borsa İstanbul kapalı mı olacak? 28 Ekim BIST işlem saatleri

Bu saatten sonra BIST'te herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecek.

Bugün borsa açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Borsa İstanbul kapalı mı olacak? 28 Ekim BIST işlem saatleri

Yani yatırımcılar hisse senedi ve diğer piyasa araçlarıyla ilgili alım-satım işlemlerini öğleden önce tamamlamalı.

Bugün borsa açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Borsa İstanbul kapalı mı olacak? 28 Ekim BIST işlem saatleri

Bankalar ve Kamu Kurumlarında da Yarım Gün Mesai

Resmî tatil takvimine göre 28 Ekim'de bankalar, kamu kurumları ve okullar da yarım gün hizmet verecek. Öğleden sonra bu kurumlarda işlem yapılmayacak. Dolayısıyla EFT ve havale gibi finansal işlemler de sınırlı şekilde gerçekleştirilecek.