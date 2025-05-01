Kadraj Galeri Kadraj İkon BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 1 Mayıs Çarşamba Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu?

BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 1 Mayıs Çarşamba Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte Borsa İstanbul'da işlem yapmak isteyen yatırımcılar için kritik soru yeniden gündeme geldi. Bu özel günün resmi tatil takviminde yer alması nedeniyle piyasalarda işlem yapmayı planlayan binlerce kişi Borsa İstanbul'un durumunu merak ediyor. Peki 1 Mayıs borsa açık mı? 1 Mayıs'ta Borsa İstanbul kapalı mı, tatil mi? İşte konuya dair detaylar.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 08:04
YARIN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 1 Mayıs Çarşamba Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yatırımcıların gözü Borsa İstanbul'un tatil takvimine çevrildi. Yatırımlarını planlayan vatandaşlar "1 Mayıs'ta borsa açık mı?" sorusunun yanıtını ararken resmi açıklamalar da netleşti. İşte 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Borsa İstanbul'un durumu hakkında merak edilen tüm detaylar.

YARIN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 1 Mayıs Çarşamba Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu?

1 Mayıs 2025 Perşembe Günü Borsa İstanbul'da İşlem Yapılmayacak

Borsa İstanbul'un 2025 yılı resmi tatil takvimi doğrultusunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işlem yapılmayacağı açıklandı. Bu kapsamda, hisse senetleri piyasası başta olmak üzere, vadeli işlem ve opsiyon piyasası (VİOP), borçlanma araçları piyasası ve tüm diğer Borsa İstanbul piyasaları 1 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak.

YARIN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 1 Mayıs Çarşamba Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu?

Resmi tatil nedeniyle yatırımcılar bu tarihte alım-satım emirlerini gerçekleştiremeyecek. Piyasalar, 2 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde yeniden açılarak normal işleyişine kaldığı yerden devam edecek.

YARIN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 1 Mayıs Çarşamba Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu?

BORSA İSTANBUL AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Hafta içi her gün 09:40 - 09:55 saatleri arasında emir toplama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

YARIN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 1 Mayıs Çarşamba Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu?

Saat 09:55 itibarıyla ise fiyat belirleme ve işlemler gerçekleştirilmektedir. Sürekli işlem yöntemi ile seans 10:00 - 18:00 arasında devam etmektedir.