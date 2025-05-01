BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 1 Mayıs Çarşamba Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte Borsa İstanbul'da işlem yapmak isteyen yatırımcılar için kritik soru yeniden gündeme geldi. Bu özel günün resmi tatil takviminde yer alması nedeniyle piyasalarda işlem yapmayı planlayan binlerce kişi Borsa İstanbul'un durumunu merak ediyor. Peki 1 Mayıs borsa açık mı? 1 Mayıs'ta Borsa İstanbul kapalı mı, tatil mi? İşte konuya dair detaylar.
Giriş Tarihi: 01.05.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 08:04