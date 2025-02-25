Bu yıl fitre ne zaman verilecek? 2025 Ramazan fitresi ne kadar oldu, kimler vermekle yükümlü?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fitre verme zamanı ve miktarı İslam dünyasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Fitre Ramazan Bayramı'na ulaşan ve dinen zengin kabul edilen her Müslümanın ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken mali bir ibadettir. Peki 2025 fitresi ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlüdür? İşte Diyanet'in konuya dair açıklamaları.
Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 11:20