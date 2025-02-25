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Bu yıl fitre ne zaman verilecek? 2025 Ramazan fitresi ne kadar oldu, kimler vermekle yükümlü?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fitre verme zamanı ve miktarı İslam dünyasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Fitre Ramazan Bayramı'na ulaşan ve dinen zengin kabul edilen her Müslümanın ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken mali bir ibadettir. Peki 2025 fitresi ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlüdür? İşte Diyanet'in konuya dair açıklamaları.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 11:20
Bu yıl fitre ne zaman verilecek? 2025 Ramazan fitresi ne kadar oldu, kimler vermekle yükümlü?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, fitre ve fidye ödemeleriyle ilgili sorular da gündeme gelmeye başladı. İslam dininde bir sorumluluk olarak kabul edilen fitre, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken önemli bir yardımdır. Peki, fitre ne zaman verilir, 2025 yılı fitre bedeli ne kadar oldu ve kimler fidye vermekle yükümlüdür?

Bu yıl fitre ne zaman verilecek? 2025 Ramazan fitresi ne kadar oldu, kimler vermekle yükümlü?

Fitre Ne Zaman Verilir?

Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'nın birinci günü vacip hale gelse de, bayramdan önce verilmesi daha faziletli kabul edilir. İslam alimleri, fitrenin bayram namazından önce verilmesini müstehap olarak değerlendirmektedir.

Bu yıl fitre ne zaman verilecek? 2025 Ramazan fitresi ne kadar oldu, kimler vermekle yükümlü?

Bununla birlikte, fitre bayram günü veya bayramdan sonra da verilebilir, ancak geciktirilmesi tavsiye edilmez.

Bu yıl fitre ne zaman verilecek? 2025 Ramazan fitresi ne kadar oldu, kimler vermekle yükümlü?

Fitrenin erkenden verilmesi ihtiyaç sahiplerinin Ramazan Bayramı'na daha iyi koşullarda girmesine yardımcı olur. Bu nedenle, fitre verecek kişilerin bayrama kadar bu yardımı ulaştırmaları önerilmektedir.

Bu yıl fitre ne zaman verilecek? 2025 Ramazan fitresi ne kadar oldu, kimler vermekle yükümlü?

2025 Fitre Bedeli Ne Kadar Oldu?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı fitre miktarını 180 TL olarak belirledi. Bu miktar, bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacını karşılamasına yönelik hesaplanmıştır.