Bu yıl fitre ne zaman verilecek? 2025 Ramazan fitresi ne kadar oldu, kimler vermekle yükümlü?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, fitre ve fidye ödemeleriyle ilgili sorular da gündeme gelmeye başladı. İslam dininde bir sorumluluk olarak kabul edilen fitre, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken önemli bir yardımdır. Peki, fitre ne zaman verilir, 2025 yılı fitre bedeli ne kadar oldu ve kimler fidye vermekle yükümlüdür?