Kadraj Galeri Kadraj İkon Bu sene Ramazan ayı kaç gün? 2026 Ramazan hangi ayda, ilk oruç günü ne zaman?

Müslüman dünyası için büyük bir heyecanla beklenen, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif için artık nefesler tutuldu. Sofraların bereketi kalplerin huzuru ve manevi arınmanın doruklara ulaşacağı bu mübarek ayın başlangıç tarihi merak konusu. Milyonlarca inanan, ilk sahurun heyecanını yaşamak ve oruç ibadetine başlamak için gün sayıyor. Peki 2026'da Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte o mübarek anın tarihi!

Giriş Tarihi: 23.10.2025 08:20
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Yılı Dini Günler Takvimi ile tüm tarihler netleşti. Buna göre, 2026 yılında Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat Perşembe olacak. Müslümanlar, 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahur için kalkacak ve 19 Şubat'ta yılın ilk orucunu tutacak.

Diyanet Takvimi: 2026 İlk Oruç ve Sahur Tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın astronomik hesaplamalarına dayanan Hicri Takvim verilerine göre, 2026 yılı Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri kesinleşti. Bu takvim, milyonlarca Müslümanın ibadet yol haritasını oluşturuyor.

İşte 11 ayın sultanı Ramazan'ın 2026 takvimi:

İlk Sahur Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba'yı 19 Şubat 2026 Perşembe'ye bağlayan gece.

Ramazan Başlangıcı (İlk Oruç): 19 Şubat 2026 Perşembe.

Son Oruç Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe.

2026 Ramazan Ayı Süresi: Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecektir.

2026 Kadir Gecesi Hangi Güne Denk Geliyor?

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak müjdelenen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilir. Diyanet takvimine göre 2026 yılında Kadir Gecesi, 16 Mart Pazartesi gününü 17 Mart Salı gününe bağlayan geceye denk gelmektedir.

2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman? (Arefe ve Bayram Günleri)

19 Mart Perşembe günü tutulacak son orucun ardından, Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. Bayram, 20 Mart Cuma günü başlayacak.

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Aynı zamanda son oruç günü)

Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

Ramazan Ayı Neden Her Yıl 11 Gün Erken Başlar?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan ayının neden her yıl Miladi Takvime göre daha erken başladığıdır. Bu durumun temel sebebi, İslam dininin esas aldığı Hicri Takvim (Ay Takvimi) ile günlük hayatta kullandığımız Miladi Takvim (Güneş Takvimi) arasındaki gün farkıdır.

Miladi Takvim (Güneş Yılı): Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşünü esas alır ve bir yıl 365 gün 6 saattir.

Hicri Takvim (Ay Yılı): Ay'ın Dünya etrafındaki dönüşünü esas alır ve bir yıl 354 gündür.

İki takvim arasındaki yaklaşık 10-11 günlük fark nedeniyle, Ramazan ayı her yıl Miladi Takvim'de bir önceki yıla göre 10 veya 11 gün daha erken başlar. Bu sayede Müslümanlar, oruç ibadetini yılın farklı mevsimlerinde ve farklı uzunluktaki günlerde deneyimleme imkanı bulur.