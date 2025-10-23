Ramazan Ayı Neden Her Yıl 11 Gün Erken Başlar?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan ayının neden her yıl Miladi Takvime göre daha erken başladığıdır. Bu durumun temel sebebi, İslam dininin esas aldığı Hicri Takvim (Ay Takvimi) ile günlük hayatta kullandığımız Miladi Takvim (Güneş Takvimi) arasındaki gün farkıdır.

Miladi Takvim (Güneş Yılı): Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşünü esas alır ve bir yıl 365 gün 6 saattir.

Hicri Takvim (Ay Yılı): Ay'ın Dünya etrafındaki dönüşünü esas alır ve bir yıl 354 gündür.

İki takvim arasındaki yaklaşık 10-11 günlük fark nedeniyle, Ramazan ayı her yıl Miladi Takvim'de bir önceki yıla göre 10 veya 11 gün daha erken başlar. Bu sayede Müslümanlar, oruç ibadetini yılın farklı mevsimlerinde ve farklı uzunluktaki günlerde deneyimleme imkanı bulur.