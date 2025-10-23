Bu sene Ramazan ayı kaç gün? 2026 Ramazan hangi ayda, ilk oruç günü ne zaman?
Müslüman dünyası için büyük bir heyecanla beklenen, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif için artık nefesler tutuldu. Sofraların bereketi kalplerin huzuru ve manevi arınmanın doruklara ulaşacağı bu mübarek ayın başlangıç tarihi merak konusu. Milyonlarca inanan, ilk sahurun heyecanını yaşamak ve oruç ibadetine başlamak için gün sayıyor. Peki 2026'da Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte o mübarek anın tarihi!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 08:20