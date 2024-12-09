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Bu şehirlerde yaşam kalitesi zirvede! Listede Türkiye'den bakın hangi şehirler var...

Küresel bir danışmanlık firması olan Mercer, 2024 Yaşam Kalitesi Araştırması gerçekleştirdi. Kaydedilen veriler kapsamında dünya genelindeki şehirleri yaşanabilirlik açısından değerlendirerek en yüksek standartlara sahip şehirleri listeledi. Bu araştırma iş gücü mobilitesi ve uluslararası yaşam tercihlerinin şekillendiği önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Peki, listede hangi şehirler var? Türkiye'den hangi şehirler sıralamaya girdi? İşte merak edilen o liste...

Giriş Tarihi: 09.12.2024 17:23 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:28
Bu şehirlerde yaşam kalitesi zirvede! Listede Türkiye’den bakın hangi şehirler var...

Küresel danışmanlık firması Mercer, Yaşam Kalitesi Araştırması'nın 2024 sonuçlarını paylaştı ve dünya genelinde yaşam kalitesi en yüksek şehirler belirlendi. Araştırmada şehirlerin günlük yaşam pratiklikleri, ekonomik faktörler, altyapı olanakları ve çevresel koşullar gibi kriterlere göre değerlendirme yapıldı.

Bu şehirlerde yaşam kalitesi zirvede! Listede Türkiye’den bakın hangi şehirler var...

Zürih 1. sırada

Bu yıl, yaşam kalitesinin en yüksek olduğu şehir Zürih olarak belirlendi. İsviçre'nin bu şehri sunduğu kamu hizmetleri, düşük suç oranları, zengin kültürel atmosferi ve sürdürülebilirlik alanındaki güçlü taahhütleriyle zirveye yerleşti.

Bu şehirlerde yaşam kalitesi zirvede! Listede Türkiye’den bakın hangi şehirler var...

SIRALAMAYA GİREN ŞEHİRLER

1. Zürih (İsviçre)
2. Viyana (Avusturya)
3. Cenevre (İsviçre)
4. Kopenhag (Danimarka)
5. Auckland (Yeni Zelanda)

Bu şehirlerde yaşam kalitesi zirvede! Listede Türkiye’den bakın hangi şehirler var...

6. Amsterdam (Hollanda)
7. Frankfurt (Almanya)
8. Vancouver (Kanada)
9. Bern (İsviçre)
10. Basel (İsviçre)

Bu şehirlerde yaşam kalitesi zirvede! Listede Türkiye’den bakın hangi şehirler var...

İstanbul ve Ankara listede!

İstanbul, geçtiğimiz yıla göre üç basamak birden yükselerek 134. sırada yer aldı. Türkiye'nin en büyük şehri bu sıralamada kaydettiği ilerleme ile dikkat çekti. Başkent Ankara ise sıralamasını koruyarak 138. sırada bulunuyor.

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