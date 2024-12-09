Bu şehirlerde yaşam kalitesi zirvede! Listede Türkiye'den bakın hangi şehirler var...
Küresel bir danışmanlık firması olan Mercer, 2024 Yaşam Kalitesi Araştırması gerçekleştirdi. Kaydedilen veriler kapsamında dünya genelindeki şehirleri yaşanabilirlik açısından değerlendirerek en yüksek standartlara sahip şehirleri listeledi. Bu araştırma iş gücü mobilitesi ve uluslararası yaşam tercihlerinin şekillendiği önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Peki, listede hangi şehirler var? Türkiye'den hangi şehirler sıralamaya girdi? İşte merak edilen o liste...
Giriş Tarihi: 09.12.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:28