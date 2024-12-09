Bu şehirlerde yaşam kalitesi zirvede! Listede Türkiye’den bakın hangi şehirler var...

Zürih 1. sırada

Bu yıl, yaşam kalitesinin en yüksek olduğu şehir Zürih olarak belirlendi. İsviçre'nin bu şehri sunduğu kamu hizmetleri, düşük suç oranları, zengin kültürel atmosferi ve sürdürülebilirlik alanındaki güçlü taahhütleriyle zirveye yerleşti.