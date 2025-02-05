Kadraj Galeri Kadraj İkon Bu markalara bakmadan alışveriş yapma! Sucukta baş eti, hamburgerde kalp, baklavada ay çekirdeği! | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

Bu markalara bakmadan alışveriş yapma! Sucukta baş eti, hamburgerde kalp, baklavada ay çekirdeği! | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni taklit ve tağşiş listesi bir hayli kabarık. 4 Şubat tarihli listede hamburgerden sucuğa, pideden lahmacuna, peynirden yoğurda, zeytinyağından baharata birçok üründe taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıktı. Bazı markalar alışveriş sitelerinde satılırken bazı markaları ise birçok kişi çok yakından tanıyor. İşte yeni gıda teröristleri listesi...

Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:08
Bu markalara bakmadan alışveriş yapma! Sucukta baş eti, hamburgerde kalp!

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 aydır taklit ve tağşiş yapan, vatandaşın sağlığı ile oynayan gıda teröristlerini ifşa ediyor.

Bu markalara bakmadan alışveriş yapma! Sucukta baş eti, hamburgerde kalp!

Her hafta düzenli olarak yayınlanan listede birçok kişinin sürekli olarak kullandığı ürünler ya da işletmeler var. Hile yapan bazı markaların ürünlerinin alışveriş sitelerinde satıldığı dikkatlerden kaçmazken hemen hemen her yeni listede mutlaka bilinen isimler oluyor.

Bu markalara bakmadan alışveriş yapma! Sucukta baş eti, hamburgerde kalp!

Taklit ve tağşiş 4 Şubat tarihli listede yer alan Ünal markalarının tam yağlı diyerek sattıkları kaşarda yağ oranının düşük olduğu ortaya çıktı.

Bu markalara bakmadan alışveriş yapma! Sucukta baş eti, hamburgerde kalp, baklavada ay çekirdeği

En Tatlı Börek şirketinin sattığı fıstıklı baklavalarda ise ay çekirdeği olduğu tespit edildi.

Bu markalara bakmadan alışveriş yapma! Sucukta baş eti, hamburgerde kalp, baklavada ay çekirdeği

Hatay'da faaliyet gösteren Azra markalı sade yoğurtta ise nişasta çıktı.