Bu markalara bakmadan alışveriş yapma! Sucukta baş eti, hamburgerde kalp, baklavada ay çekirdeği! | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni taklit ve tağşiş listesi bir hayli kabarık. 4 Şubat tarihli listede hamburgerden sucuğa, pideden lahmacuna, peynirden yoğurda, zeytinyağından baharata birçok üründe taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıktı. Bazı markalar alışveriş sitelerinde satılırken bazı markaları ise birçok kişi çok yakından tanıyor. İşte yeni gıda teröristleri listesi...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:08