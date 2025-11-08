Kadraj Galeri Kadraj İkon Bu küçük çocuk şimdi ünlü bir oyuncu! Anne-babasının izinden gidip adını tüm Türkiye’ye duyurdu

Bu küçük çocuk şimdi ünlü bir oyuncu! Anne-babasının izinden gidip adını tüm Türkiye’ye duyurdu

Ünlü isimler kariyerleri ve özel hayatlarının yanı sıra eski albümlerden çıkartılıp yayınlanan çocukluk fotoğraflarıyla zaman zaman gündem oluyor. Kimisi hayranları tarafından anında tanınırken kimisi yıllar içindeki değişimiyle sevenlerini bir hayli zorluyor. Peki siz anne-babasının izinden gidip oyuncu olan ve adını tüm Türkiye'ye duyuran fotoğraftaki bu yakışıklıyı tanıdınız mı?

Giriş Tarihi: 08.11.2025 11:29
Ünlü isimler, çocukluk fotoğraflarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Bazıları yıllar içinde neredeyse hiç değişmezken, bazıları büyük bir dönüşüm geçiriyor. Bu karelerden biri de, anne-babasının izinden gidip oyuncu olan ve adını tüm Türkiye'ye duyuran yakışıklı bir isme ait. Peki siz onun kim olduğunu tanmin ettiniz mi?

İşte fotoğraftaki yakışıklı başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

Hülya Avşar

Hülya Avşar

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli