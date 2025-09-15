Bu ailede yetenek genetik! İsmail Hacıoğlu’nun babası Fenerbahçe’nin yıldızı çıktı

Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Kabadayı, Ayla gibi yapımlarda rol alan ve son olarak Cennetin Çocukları'nda İskender karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu, kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. İlk evliliğini Vildan Atasever ile yapan oyuncu, 2016 senesinde kızının annesi Duygu Kumarki ile evlendi. 2020'de boşanan çift, geçen aylarda ilişkilerine bir şans daha verdi ve ikinci kez nikah masasına oturdu. Aşk ve iş hayatıyla dikkat çeken Hacıoğlu, bu kez ailesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun Fenerbahçe'de de oynayan babası hangi futbolcu çıktı!