Kadraj Galeri Kadraj İkon Bu ailede yetenek genetik! İsmail Hacıoğlu’nun babası Fenerbahçe’nin yıldızı çıktı

Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Kabadayı, Ayla gibi yapımlarda rol alan ve son olarak Cennetin Çocukları'nda İskender karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu, kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. İlk evliliğini Vildan Atasever ile yapan oyuncu, 2016 senesinde kızının annesi Duygu Kumarki ile evlendi. 2020'de boşanan çift, geçen aylarda ilişkilerine bir şans daha verdi ve ikinci kez nikah masasına oturdu. Aşk ve iş hayatıyla dikkat çeken Hacıoğlu, bu kez ailesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun Fenerbahçe'de de oynayan babası hangi futbolcu çıktı!

Giriş Tarihi: 15.09.2025 16:50
"Koçum Benim", "Bir İstanbul Masalı", "Kabadayı", "Ayla" gibi projelerde yer alan İsmail Hacıoğlu'nun son adresi Cennetin Çocukları oldu. Dizide İskender karakterini canlandıran oyuncu, kariyeri gibi özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi.

İlk evliliğini Vildan Atasever ile yapan İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturdu, çiftin bu evlilikten Yemin adında bir de kızları dünyaya geldi.

Duygu Kumarki ve İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliklerini 2020 yılında noktalayıp geçen ağustos ayında ikinci kez nikah masasına oturdu. Duygu Kumarki ile evliliğine bir şans daha veren oyuncu, bu kez ailesiyle gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun Fenerbahçe'de de oynayan babası hangi futbolcu çıktı!

İşte İsmail Hacıoğlu başta olmak üzere ünlülerin babaları...