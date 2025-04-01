Bronşite, gribe ve iltihaba karşı kalkan: Evde doğal şurup yapımı
Dünya genelinde solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanırken, uzmanlar bağışıklık sistemini desteklemenin ve öksürüğü hafifletmenin doğal yollarına dikkat çekiyor. Johns Hopkins Üniversitesi Doğal Tedaviler Bölümü'nden Fitoterapi Uzmanı Dr. Helen Morris'e göre, evde kolayca hazırlanabilen defne yapraklı ve limonlu bir şurup, bronşları rahatlatıp öksürük krizlerini önemli ölçüde azaltabiliyor.
Giriş Tarihi: 01.04.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 18:53