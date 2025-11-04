Kadraj Galeri Kadraj İkon Bitter mi, sütlü mü, beyaz mı? 2025’in en iyi çikolataları açıklandı: Zirvede beklenmedik ülkeler yerini aldı

Dünyanın en iyi çikolatası hangi ülkelere ait olduğunu Der Feinschmecker dergisi açıkladı. 2025'in en iyi çikolataları kör tadım testinde yarışan 45 farklı çikolata arasında, klasik markaları bile gölgede bırakan sürpriz bir ülke zirveye yerleşti. Lezzet tutkunlarını şaşırtacak bu sonuç, çikolatanın artık sadece Belçika ya da İsviçre işi olmadığını kanıtlıyor. Peki en iyi çikolata hangi ülkede? İşte listesi...

Giriş Tarihi: 04.11.2025 16:47
2025 çikolata listesi, dünya lezzet haritasını yeniden çizdi. Uzman jüri tarafından yapılan titiz tadım sonucunda, çikolata tahtına alışılmışın dışında bir ülke oturdu.

DÜNYANIN LEZZET HARİTASI YENİDEN ÇİZİLDİ
Gastronomi dergisi Der Feinschmecker, 2025 yılının en iyi çikolatalarını seçti. Yaklaşık %70 kakao oranına sahip 45 farklı çikolata, uzman bir jüri tarafından kör tadım testine tabi tutuldu. Görünüm, aroma, kırılma, erime ve lezzet kriterlerinin değerlendirildiği yarışmada, çikolata tahtına bu kez sürpriz bir ülke çıktı.

Bu yılın dikkat çeken trendi "bean-to-bar" (çekirdekten tablete) üretim modeli oldu. Üretim sürecinin her aşamasını bizzat gerçekleştiren küçük çikolata üreticileri, dev markalarla rekabete girdi. Kakao çekirdeklerini kendileri kavurup öğüten bu üreticiler, jürinin ifadesiyle "daha derin, karakterli ve şeffaf bir lezzet" sundu.

2025'İN EN İYİ 10 ÇİKOLATASI AÇIKLANDI

Yarışmanın kazananı, Tayland'da yerel kakao çiftçileriyle birlikte üretim yapan genç ve yenilikçi bir marka oldu.
Der Feinschmecker editörü Sandra Prill, "Kazanan çikolatalar, mükemmel lezzetleriyle göz dolduruyor. Burada sürdürülebilirlik ve kalite örnek bir şekilde bir araya geliyor" ifadelerine yer verdi.

İŞTE 2025'İN EN İYİ 10 ÇİKOLATASI

🥇 %70 Hindistan Cevizi Şekeri (Tayland) – Yoğun kakao aroması ve ince karamel vurgularıyla el yapımı bir şaheser.

🥈 %70 Nakhon Si Kırmızısı (Tayland) – Kirazı anımsatan meyvemsi notalar; nadir, tek kökenli çekirdeklerden üretilmiş.

🥉 %70 Criollo (İtalya) – Zarif acı tonlarıyla klasik birinci sınıf kakao lezzeti.