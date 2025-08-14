Bitkilerinizi kurtarmanın en kolay yolu! Sadece 2 malzemeyle solmuş yaprakları ve ölmüş çiçekleri yeniden canlandırıyor

Ayrıca toprakta pH dengesini düzenleyerek kök gelişimini teşvik eder, yaprakların daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur. Yapılan bazı araştırmalar, sütlü karışımların zararlı mantar oluşumunu engelleyebileceğini ve yaprak hastalıklarına karşı koruma sağlayabileceğini de ortaya koymuştur.