Bir süre mum yakacağız! 24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: BEDAŞ ilçeleri duyurdu
İstanbul merkezli yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşların mağdur olmaması adına planlı bir şekilde BEDAŞ tarafından duyuruluyor. Megakentin farklı bölgelerinde ikamet edenler yaşadıkları mahallede kesinti saatlerini merak ediyor ve araştırıyor. Peki 24 Mayıs Cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Bugünkü elektrik kesintileri hangi noktaları etkileyecek? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ kesinti takvimine ilişkin merak edilenler...
Giriş Tarihi: 24.05.2025 10:41