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Bir süre mum yakacağız! 24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: BEDAŞ ilçeleri duyurdu

İstanbul merkezli yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşların mağdur olmaması adına planlı bir şekilde BEDAŞ tarafından duyuruluyor. Megakentin farklı bölgelerinde ikamet edenler yaşadıkları mahallede kesinti saatlerini merak ediyor ve araştırıyor. Peki 24 Mayıs Cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Bugünkü elektrik kesintileri hangi noktaları etkileyecek? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ kesinti takvimine ilişkin merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.05.2025 10:41
Bir süre mum yakacağız! 24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: BEDAŞ ilçeleri duyurdu

İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için BEDAŞ tarafından önceden paylaşılıyor. Şehrin çeşitli ilçelerinde yaşayanlar, kesinti saatlerini öğrenmek için detaylı bilgi arayışına girdi. İşte BEDAŞ'ın güncel elektrik kesinti programına dair tüm merak edilenler ve ilçe ilçe güncel liste.

Bir süre mum yakacağız! 24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: BEDAŞ ilçeleri duyurdu

24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

Bir süre mum yakacağız! 24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: BEDAŞ ilçeleri duyurdu

24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

Bir süre mum yakacağız! 24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: BEDAŞ ilçeleri duyurdu

24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

Bir süre mum yakacağız! 24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: BEDAŞ ilçeleri duyurdu

24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi sorgulama