Bir süre mum yakacağız! 24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: BEDAŞ ilçeleri duyurdu

İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için BEDAŞ tarafından önceden paylaşılıyor. Şehrin çeşitli ilçelerinde yaşayanlar, kesinti saatlerini öğrenmek için detaylı bilgi arayışına girdi. İşte BEDAŞ'ın güncel elektrik kesinti programına dair tüm merak edilenler ve ilçe ilçe güncel liste.