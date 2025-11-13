Bin yıllık imparatorluğun izleri: Roma’nın 50 harikası arasında Türkiye’den 3 antik miras dünya listesinde!

50) Herkül Kulesi, İspanya

La Coruna yakınlarında, deniz kıyısındaki bir uçurumun tepesinde yükselen 56 metrelik bu granit kule diğer adıyla Farum Brigantium günümüze ulaşan en eski Roma deniz feneridir. MS 1. yüzyılda inşa edilen yapı, Roma mühendisliğinin kalıcılığını gözler önüne serer.

49) Felix Romuliana, Sırbistan

Doğu Sırbistan'da yer alan bu görkemli saray kompleksi, Roma İmparatoru Galerius'un MS 298 civarında yaptırdığı bir imparatorluk ikametgâhıdır. Kalıntıları, Roma'nın Balkanlar üzerindeki egemenliğinin gücünü ve ihtişamını hala açıkça yansıtır.

48) Capidava, Romanya

Roma İmparatorluğu, 1. yüzyılda bugünkü Romanya topraklarında yer alan bu bölgeyi stratejik bir ileri karakola dönüştürmüştür. Karadeniz'den yaklaşık 30 mil içeride, Tuna Nehri'nin kuzey kıyısında konumlanan Capidava, Roma'nın sınırlarını koruyan uyanık bir asker gibi bölgeyi gözetlerdi.

(Fotoğraftaki yer: Herkül Kulesi)