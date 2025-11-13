Kadraj Galeri Kadraj İkon Bin yıllık imparatorluğun izleri: Roma’nın 50 harikası arasında Türkiye’den 3 antik miras dünya listesinde!

Avrupa, Asya ve Afrika'yı kapsayan kapsamlı eserler, Roma İmparatorluğu'nun farklı coğrafyalarda bıraktığı izleri yeniden ortaya çıkarıyor. The Daily Telegraph'ta yer alan habere göre, Roma'nın 50 harikasını gözler önüne seren çalışma Türkiye'den 3 etkileyici antik miras da dünya sahnesindeki yerini alıyor. İşte ilk 50 eser...

Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:53
The Daily Telegraph tarafından hazırlanan kapsamlı araştırma, 24 ülkede yer alan 50 Roma harikasını karşılaştırmalı olarak inceliyor. Libya'nın kumları altındaki antik şehirlerden Fransa'nın görkemli kemerlerine, Hırvatistan'daki amfitiyatrolardan Türkiye'nin 3 unutulmaz mirasına uzanıyor. İşte o eserler…

50) Herkül Kulesi, İspanya
La Coruna yakınlarında, deniz kıyısındaki bir uçurumun tepesinde yükselen 56 metrelik bu granit kule diğer adıyla Farum Brigantium günümüze ulaşan en eski Roma deniz feneridir. MS 1. yüzyılda inşa edilen yapı, Roma mühendisliğinin kalıcılığını gözler önüne serer.

49) Felix Romuliana, Sırbistan
Doğu Sırbistan'da yer alan bu görkemli saray kompleksi, Roma İmparatoru Galerius'un MS 298 civarında yaptırdığı bir imparatorluk ikametgâhıdır. Kalıntıları, Roma'nın Balkanlar üzerindeki egemenliğinin gücünü ve ihtişamını hala açıkça yansıtır.

48) Capidava, Romanya
Roma İmparatorluğu, 1. yüzyılda bugünkü Romanya topraklarında yer alan bu bölgeyi stratejik bir ileri karakola dönüştürmüştür. Karadeniz'den yaklaşık 30 mil içeride, Tuna Nehri'nin kuzey kıyısında konumlanan Capidava, Roma'nın sınırlarını koruyan uyanık bir asker gibi bölgeyi gözetlerdi.

(Fotoğraftaki yer: Herkül Kulesi)

47) Garni Tapınağı, Ermenistan
Kafkasya'nın sınırlarında, MS 77 civarında inşa edilen Garni Tapınağı, Mithras'a adanmış olup Greko-Romen mimarisinin en doğuda bulunan örneği olarak kabul edilir.

46) Lugo Surları, İspanya
Üçüncü yüzyılda, Galiçya'daki Lucus Augusti adlı Roma kolonisini korumak amacıyla inşa edilen Lugo Surları, yaklaşık bir mil uzunluğundadır ve aradan geçen yüzyıllara rağmen neredeyse tamamen korunmuştur.

45) Evora Tapınağı, Portekiz
Alentejo bölgesinin başkenti Evora, Roma döneminde Ebora Liberalitas Julia adıyla bilinen bir koloniydi. 1. yüzyılda, muhtemelen Augustus'un tanrılaştırılması onuruna yapılan tapınak, kentin Roma geçmişine dair en belirgin kalıntıdır.

(Fotoğraftaki yer: Capidava Kalesi)

44) Yerebatan Sarnıcı, Türkiye
İstanbul, yüzyıllar boyunca farklı uygarlıkların izlerini taşımıştır; ancak şehrin altına indiğinizde, İmparator Konstantin döneminde inşa edilip Justinianus tarafından genişletilen bu görkemli yeraltı su deposu sizi karşılar.

43) Filibe Tiyatrosu, Bulgaristan
Günümüzde tabelalarda "Plovdiv" olarak geçse de, Bulgaristan'ın ikinci büyük kenti derinlerinde hâlâ Greko-Romen Filibe kimliğini taşır; 1. yüzyıldan kalma bu antik tiyatro, o dönemin ihtişamını bugün bile yaşatır.

(Fotoğraftaki yer: Yerebatan Sarnıcı)

42) Butrint, Arnavutluk
Romalılar tarafından "Buthrotum" olarak adlandırılan Butrint, Yunanistan sınırının hemen ötesinde, harap villalar ve tapınaklardan oluşan yapısıyla Arnavutluk'un en önemli arkeolojik hazinelerinden biridir.

41) Baf Arkeoloji Parkı, Kıbrıs
Akdeniz'in büyük adalarından biri olan Kıbrıs, tarihinin önemli bir kısmını antik Yunan kültürüne borçludur; ancak burada yer alan Dionysos Evi ve büyüleyici mozaikleri, Roma döneminin en değerli eserleri arasında kabul edilir.

(Fotoğraftaki yer: Evora Roma Tapınağı)