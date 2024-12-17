BİM AKTÜEL KATALOĞU (17-20 ARALIK 2024) Makyaj malzemesi geliyor: BB krem, lip gloss, maske... İşte elmas indirimler!
BİM 17,18 ve 20 Aralık tarihlerinde satışa sunacağı aktüel ürünlerle alışveriş severlere çeşitli fırsatlar sunuyor. Haftalık aktüel kataloğunda yer alan mutfak malzemelerinden beyaz eşyalara, Türk kahvesi makinelerinden şarjlı süpürgelere kadar birçok ürün bu hafta Bim mağazalarından ve online alışveriş platformu üzerinden temin edilebilecek.
Giriş Tarihi: 17.12.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 08:01