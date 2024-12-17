Kadraj Galeri Kadraj İkon BİM AKTÜEL KATALOĞU (17-20 ARALIK 2024) Makyaj malzemesi geliyor: BB krem, lip gloss, maske... İşte elmas indirimler!

BİM AKTÜEL KATALOĞU (17-20 ARALIK 2024) Makyaj malzemesi geliyor: BB krem, lip gloss, maske... İşte elmas indirimler!

BİM 17,18 ve 20 Aralık tarihlerinde satışa sunacağı aktüel ürünlerle alışveriş severlere çeşitli fırsatlar sunuyor. Haftalık aktüel kataloğunda yer alan mutfak malzemelerinden beyaz eşyalara, Türk kahvesi makinelerinden şarjlı süpürgelere kadar birçok ürün bu hafta Bim mağazalarından ve online alışveriş platformu üzerinden temin edilebilecek.

Giriş Tarihi: 17.12.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 08:01
BİM AKTÜEL KATALOĞU 17-20 ARALIK 2024 Makyaj malzemesi geliyor: BB krem, lip gloss, maske... İşte elmas indirimler!

Bim, 17-18-20 Aralık 2024 tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğuyla alışveriş severlere birçok fırsat sunuyor. Elektronik ev aletlerinden bakım ürünlerine, beyaz eşyalardan mutfak malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bu hafta indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM AKTÜEL KATALOĞU 17-20 ARALIK 2024 Makyaj malzemesi geliyor: BB krem, lip gloss, maske... İşte elmas indirimler!

Gıda Ürünleri:

Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye (3x94,5 g) – 37,50 TL
Ülker Kremalı Bisküvi (8x61 g) – 52 TL
Ülker Albeni 4'lü (4x40 g) – 34 TL
Sarelle Kakaolu Fındık Kreması (700 g) – 139 TL
Çotanak Ballı Fındık Ezmesi (200 g) – 115 TL
Ülker Hobby Fındıklı Mini Bar (250 g) – 47,50 TL
Corny Tam Tahıllı Bar (4x20 g) – 36,50 TL
Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye – 59 TL
Keyifçe Cevizli Pekmezli Pestil (400 g) – 79,50 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU 17-20 ARALIK 2024 Makyaj malzemesi geliyor: BB krem, lip gloss, maske... İşte elmas indirimler!

Süt Ürünleri:

Tahsildaroğlu Lor Peyniri (500 g) – 38,50 TL
Tahsildaroğlu Klasik İnek Peyniri (300 g) – 99,50 TL
Muratbey Tam Yağlı Tel Peynir (200 g) – 74,50 TL
Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (500 g) – 149,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g) – 189 TL
Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri (1500 g) – 249 TL

Et Ürünleri:

Keskinoğlu-Banvit Piliç Fırınlık (1000 g) – 79,50 TL
Namet Dondurulmuş Dana Döner (500 g) – 219 TL
Danet Füme Dana Kaburga (70 g) – 65 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU 17-20 ARALIK 2024 Makyaj malzemesi geliyor: BB krem, lip gloss, maske... İşte elmas indirimler!

Kozmetik ve Kişisel Bakım:

Makyaj Süngeri – 45 TL
Parfüm (100 ml Erkek R-95, Kadın Angie) – 145 TL
Renkli Lip Balm – 85 TL
BB Krem – 179 TL
Loreal Paris Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Kremi – 159 TL
Loreal Paris Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Serumu – 209 TL
Lip Gloss – 109 TL
Nivea Deodorant (200 ml) – 95 TL
Nivea El ve Vücut Kremi (250 ml) – 79 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU 17-20 ARALIK 2024 Makyaj malzemesi geliyor: BB krem, lip gloss, maske... İşte elmas indirimler!

Elektronik ve Ev Aletleri:

Kumtel Sandık Tipi Derin Dondurucu – 7.490 TL
Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı – 5.990 TL
Kumtel Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici – 4.990 TL
Kumtel 3 Musluklu Su Sebili – 3.990 TL

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