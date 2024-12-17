BİM AKTÜEL KATALOĞU (17-20 ARALIK 2024) Makyaj malzemesi geliyor: BB krem, lip gloss, maske... İşte elmas indirimler!

Bim, 17-18-20 Aralık 2024 tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğuyla alışveriş severlere birçok fırsat sunuyor. Elektronik ev aletlerinden bakım ürünlerine, beyaz eşyalardan mutfak malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bu hafta indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.