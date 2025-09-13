Kadraj Galeri Kadraj İkon BİM aktüel 16-19 Eylül kataloğu yayında: Kıymadan süte, yoğurttan sucuğa kampanyalı ürünler bu hafta raflarda

BİM aktüel 16-19 Eylül kataloğu yayında: Kıymadan süte, yoğurttan sucuğa kampanyalı ürünler bu hafta raflarda

Haftanın BİM aktüel kataloğu raflarda yerini aldı. 16-19 Eylül tarihleri arasında BİM marketlerde, şarküteriden teknolojiye kadar birçok ürünlerde kampanya bulunuyor. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte ürünlerin listesi…

Giriş Tarihi: 13.09.2025 13:36
BİM aktüel 16-19 Eylül kataloğu yayında: Kıymadan süte, yoğurttan sucuğa kampanyalı ürünler bu hafta raflarda

BİM'in 16-19 Eylül aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta market raflarında dikkat çeken ürünler ve özel fırsatlar bulunuyor. Mutfak eşyalarından kırtasiye ürünlerine kadar birçok ürün müşterilerini bekliyor. İşte BİM aktüel kataloğu…

BİM aktüel 16-19 Eylül kataloğu yayında: Kıymadan süte, yoğurttan sucuğa kampanyalı ürünler bu hafta raflarda

BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA

Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir (Marka: Sütaş) - 139,50 TL

Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri (Marka: Sütaş) - 165 TL

Labne (Marka: Sütaş) - 64 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (Marka: Sütaş) - 211 TL

%3,1 Yağlı Süt (Marka: Sütaş) - 33 TL

%1 Yağlı Süt (Marka: Sütaş) - 42 TL

%0,1 Yağlı Süt (Marka: Sütaş) - 22 TL

Yarım Yağlı Süt (Marka: Sütaş) - 27 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri (Marka: Bahçıvan) - 279 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri (Marka: Yorkgül) - 279 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri (Marka: Vadim) - 239 TL

San ve Tost Peyniri (Marka: Torku) - 299 TL

Lor Peyniri (Marka: Torku) - 500 g - 47,50 TL

BİM aktüel 16-19 Eylül kataloğu yayında: Kıymadan süte, yoğurttan sucuğa kampanyalı ürünler bu hafta raflarda

Dökme Siyah Çay Filiz (Marka: Filiz) - 100g - 74,50 TL (%50 indirim)

Hazır Kahve Çeşitleri Nescafe - 100g - 74,50 TL (%50 indirim)

Hazır Kahve Çeşitleri Nescafe - Gold 100g - 105,00 TL (%50 indirim)

Badem (Marka: Adora) - 360 ml Adora Mini - 159,00 TL (%50 indirim)

Tria-Klasik-Antep Fıstığı (Marka: Adora) - 360 ml Adora Mini - 159,00 TL (%50 indirim)

Ahududu-Limon (Marka: Adora) - 360 ml Adora Mini - 159,00 TL (%50 indirim)

Cücükünlü Kahve Klasik (Marka: Nescafe) - 100g - 114,00 TL (%30 indirim)

Tekli Hazır Kahve Çeşitleri Nescafe - 100g - 74,50 TL (%50 indirim)

BİM aktüel 16-19 Eylül kataloğu yayında: Kıymadan süte, yoğurttan sucuğa kampanyalı ürünler bu hafta raflarda

DANA KIYMA 1000 G BONFILET - 475 TL

BİM aktüel 16-19 Eylül kataloğu yayında: Kıymadan süte, yoğurttan sucuğa kampanyalı ürünler bu hafta raflarda

Tam Yağlı Beyaz Peynir (Marka: Pınar) - 1000 g - 169 TL

Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri (Marka: Pınar) - 1000 g - 219 TL

Tam Yağlı Taze Lor Peyniri (Marka: Murattay) - 500 g - 289 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri (Marka: Pınar) - 1000 g Akhisar - 249 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri (Marka: Pınar) - 1000 g Ankara - 349 TL

Tam Yağlı Beyaz Peynir (Marka: Pınar) - 2000 g - 89,00 TL (%11 indirim)

Yarım Yağlı Yoğurt (Marka: Pınar) - 3 kg - 169 TL

Ayran (Marka: Pınar) - 1,5 L - 65,00 TL