BİM aktüel 16-19 Eylül kataloğu yayında: Kıymadan süte, yoğurttan sucuğa kampanyalı ürünler bu hafta raflarda

BİM'in 16-19 Eylül aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta market raflarında dikkat çeken ürünler ve özel fırsatlar bulunuyor. Mutfak eşyalarından kırtasiye ürünlerine kadar birçok ürün müşterilerini bekliyor. İşte BİM aktüel kataloğu…