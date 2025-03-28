Kadraj Galeri Kadraj İkon BİM, A101 ve ŞOK'tan ucuz; Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL'ye satılıyor!

BİM, A101 ve ŞOK'tan ucuz; Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL'ye satılıyor!

Türk mutfağının iki vazgeçilmezi ayçiçek yağı ve fındık, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) güvencesiyle hem market raflarında hem de online satış kanallarında bütçe dostu fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. İşte Nisan 2025 itibarıyla TMO'nun güncel ürün listesi ve avantajlı alışverişin püf noktaları.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:13
BİM, A101 ve ŞOK’tan ucuz; Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL’ye satılıyor!

🌻 Ayçiçek Yağı Fiyatları (2025)

Ürün Miktar Fiyat
TMO Ayçiçek Yağı Pet 5 lt x 4 Adet 1.080 TL

👉 Not: Tekli satışlarda 5 lt'lik şişe 290 TL (58 TL/L).

BİM, A101 ve ŞOK’tan ucuz; Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL’ye satılıyor!

🌰 Fındık Ürünlerinde Öne Çıkanlar

Ürün Miktar Fiyat Kg Fiyatı
Kavrulmuş İç Fındık 500 gr 225 TL 450 TL/Kg
Üzüm Pekmezli Fındıklı Kesme 500 gr 95 TL 190 TL/Kg

BİM, A101 ve ŞOK’tan ucuz; Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL’ye satılıyor!
Kakaolu Fındık Kreması 400 gr 85 TL 212,5 TL/Kg
Fındık Ezmesi 320 gr 95 TL 296 TL/Kg
BİM, A101 ve ŞOK’tan ucuz; Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL’ye satılıyor!

🎁 Kampanyalı Paketler

✅ Fındık Ezmesi + Pekmezli Kesme Seti: 320 gr + 500 gr = 186 TL (Normal: 190 TL)

✅ 5 lt x 4 Ayçiçek Yağı Paketi: 1.080 TL yerine 1.000 TL (Sınırlı stok!)

BİM, A101 ve ŞOK’tan ucuz; Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL’ye satılıyor!

📌 TMO'nun Diğer Ürünleri:

Üzüm Pekmezi 800 gr: 110 TL

Sütlü Fındık Kreması 400 gr: 85 TL

Fındık Krokan 500 gr: 125 TL