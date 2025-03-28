BİM, A101 ve ŞOK’tan ucuz; Orada 5 litrelik ayçiçek yağı 290 TL’ye satılıyor!

Türk mutfağının iki vazgeçilmezi ayçiçek yağı ve fındık, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) güvencesiyle hem market raflarında hem de online satış kanallarında bütçe dostu fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. İşte Nisan 2025 itibarıyla TMO'nun güncel ürün listesi ve avantajlı alışverişin püf noktaları.
|Ürün
|Miktar
|Fiyat
|TMO Ayçiçek Yağı Pet
|5 lt x 4 Adet
|1.080 TL
👉 Not: Tekli satışlarda 5 lt'lik şişe 290 TL (58 TL/L).
|Ürün
|Miktar
|Fiyat
|Kg Fiyatı
|Kavrulmuş İç Fındık
|500 gr
|225 TL
|450 TL/Kg
|Üzüm Pekmezli Fındıklı Kesme
|500 gr
|95 TL
|190 TL/Kg