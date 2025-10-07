Kadraj Galeri Kadraj İkon BİM 7-10 Ekim Aktüel Kataloğu: Olta takımları, beyaz eşyalar, televizyon ve çeyiz ürünlerinde dev kampanyalar

BİM, Ekim ayının ilk haftasında yine dopdolu bir aktüel kataloğuyla müşterilerinin karşısına çıkıyor. 7-10 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalarda televizyonlardan beyaz eşyalara, olta setlerinden çeyiz ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çekici indirimler yer alıyor. İşte güncel BİM aktüel kataloğu...

Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:14
Mutfaktan teknoloji reyonuna kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan BİM, bu hafta da kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerine ulaştırıyor. İşte 7-10 Ekim BİM aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar ve ürün listesi…

BİM AKTÜEL KATALOĞU

UVT – Naneli Karışık Meyveli İçecek (1 L): 42,50 TL

100 C – Şeftali Aromalı Enerji İçeceği (250 ml): 27,50 TL

Ülker – Dev Gofret (250 g): 99 TL

Anı – Fındık Kremalı Gofret (475 g): 59 TL

Tadım – %100 Fıstık Ezmesi (315 g): 175 TL

Nutella – Kakaolu Fındık Kreması (625 g): 159 TL

Eti Max – Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Bar 4'lü (144 g): 45 TL

Ülker – Brownie Intense 3'lü Paket (210 g): 49 TL

Ülker Olala – Çikolata Soslu Kek (162 g): 47,50 TL

Ülker McVitie's – Çikolata Kaplı Bisküvi (150 g): 49 TL

Tadım – Glutensiz Kraker Fitgreen (40 g): 32,50 TL

Sportif – Protein Bar Trio Move (50 g): 49,50 TL

Patito – Patates Cipsi Cheddar Çeşnili (135 g): 27,50 TL

Simbat – Tuzlu Mısır Kavurgası (200 g): 29,50 TL

Gürsoy – Kıyılmış Fındık (100 g): 64,50 TL

Hazelbey – Küp Kesik Kuru Meyve Karışımı (250 g): 82,50 TL

Tat – Domates Salçası (1650 g): 119 TL

Hellmann's – Ketçap (650 g): 82,50 TL

Hellmann's – Mayonez (550 g): 82,50 TL

Chef Seasons – Sos Çeşitleri (BBQ / Chipotle Barbekü / Acı Sos / Ranch) (210 ml / 255 ml): 39,50 TL

Tukaş – Rendelenmiş Domates (700 g): 33,50 TL

Torku – Çifte Kavrulmuş Tahin (1000 g): 159 TL

Aknaz – Siyah Zeytin (321–380 adet/kg): 135 TL

Seğmen – Çiçek Balı (Süzme) (1000 g): 209 TL

Yergin – Harnup Pekmezi (Keçiboynuzu) (750 g): 125 TL

Lokman – Geleneksel Çilek Reçeli (1800 g): 120 TL

Torku – Dana Kangal Sucuk (500 g): 235 TL

Dost – Şeftalili Pastörize Süt (Yeni Ürün) (1 L): 39,50 TL

Aknaz – Yarım Yağlı Tost Peyniri (1500 g): 289 TL

Aknaz – Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 219 TL

Peysan – Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri (425 g): 139,50 TL

Güneşoğlu – Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 299 TL

Yörükoğlu – Yarım Yağlı Yoğurt (5 kg): 172,50 TL

Eker – Çırpılmış Yoğurt (500 g): 47,50 TL

Binvezir – Yarım Yağlı Eritme Peyniri (1000 g): 259 TL

Aytaç – Piliç Pepperoni Salam (500 g): 69 TL

