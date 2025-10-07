BİM 7-10 Ekim Aktüel Kataloğu: Olta takımları, beyaz eşyalar, televizyon ve çeyiz ürünlerinde dev kampanyalar

BİM AKTÜEL KATALOĞU
UVT – Naneli Karışık Meyveli İçecek (1 L): 42,50 TL
100 C – Şeftali Aromalı Enerji İçeceği (250 ml): 27,50 TL
Ülker – Dev Gofret (250 g): 99 TL
Anı – Fındık Kremalı Gofret (475 g): 59 TL
Tadım – %100 Fıstık Ezmesi (315 g): 175 TL
Nutella – Kakaolu Fındık Kreması (625 g): 159 TL
Eti Max – Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Bar 4'lü (144 g): 45 TL
Ülker – Brownie Intense 3'lü Paket (210 g): 49 TL
Ülker Olala – Çikolata Soslu Kek (162 g): 47,50 TL
Ülker McVitie's – Çikolata Kaplı Bisküvi (150 g): 49 TL
Tadım – Glutensiz Kraker Fitgreen (40 g): 32,50 TL
Sportif – Protein Bar Trio Move (50 g): 49,50 TL
Patito – Patates Cipsi Cheddar Çeşnili (135 g): 27,50 TL
Simbat – Tuzlu Mısır Kavurgası (200 g): 29,50 TL
Gürsoy – Kıyılmış Fındık (100 g): 64,50 TL
Hazelbey – Küp Kesik Kuru Meyve Karışımı (250 g): 82,50 TL