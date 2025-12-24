Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
BİM 26-30 Aralık aktüel kataloğunu yayınladı! Dikiş makinesinden çeyiz ürünlerine kadar birçok ürün kampanyada
BİM 26-30 Aralık aktüel kataloğunu yayınladı! Dikiş makinesinden çeyiz ürünlerine kadar birçok ürün kampanyada
Yıl sonu yaklaşırken BİM, birçok üründe kampanyalı fiyatlarını duyurdu. Çeyiz ürünlerinden dikiş makinesine kadar pek çok ürün, 20-30 Aralık tarihleri arasında raflardaki yerini alacak. Peki yeni BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:56