Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
BİM 19 Aralık aktüel kataloğu yayınlandı! Elektronik ev aletleri, çeyiz ürünleri, valiz ve birçok ürün raflarda
BİM 19 Aralık aktüel kataloğu yayınlandı! Elektronik ev aletleri, çeyiz ürünleri, valiz ve birçok ürün raflarda
Yılın son günlerine yaklaşılırken BİM, 19 Aralık aktüel kataloğunu duyurarak geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekti. Mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere, çeyiz eşyalarından valiz ve tekstil ürünlerine kadar birçok seçenek tüketicilerle buluşacak. İşte BİM'den yeni aktüel ürün kataloğu!
Giriş Tarihi: 19.12.2025 14:51