BİM 19 Aralık aktüel kataloğu yayınlandı! Elektronik ev aletleri, çeyiz ürünleri, valiz ve birçok ürün raflarda

Yılın son günlerine yaklaşılırken BİM, 19 Aralık aktüel kataloğunu duyurarak geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekti. Mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere, çeyiz eşyalarından valiz ve tekstil ürünlerine kadar birçok seçenek tüketicilerle buluşacak. İşte BİM'den yeni aktüel ürün kataloğu!

Giriş Tarihi: 19.12.2025 14:51
BİM, 2025 yılına avantajlı fiyatlarla veda ediyor. Yeni aktüel kataloğunda süt ve süt ürünlerinden atıştırmalıklara kadar günlük tüketimde sıkça tercih edilen birçok temel ürün indirimli fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. İşte ürün listesi!

BİM 19 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.750 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 9.500 TL

İnox Grill Tost Makinesi: 1.990 TL

Mini Fırın: 1.990 TL

Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge: 4.990 TL

Airshape Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti: 3.750 TL

Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi: 7.999 TL

Tea N More Çay Makinesi: 1.750 TL

Dik Durabilen Süpürge Lucky: 2.190 TL

Philips Toz Torbasız Süpürge (XB2122/09/10): 4.990 TL

Nordica Tüy Toplama Cihazı: 350 TL

House Pratik Şarjlı Su Pompası: 199 TL

