BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Bireysel değerlendirme hangi tarihte?

2025-2026 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi kapsamında kritik aşamalardan biri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, ön değerlendirme uygulamaları belirlenen randevular doğrultusunda ülke genelinde uygulanıyor. Süreci yakından izleyen öğrenci ve veliler ise sonuç ve sonraki aşamaların tarihlerini merak ediyor.

Giriş Tarihi: 18.12.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:04
BİLSEM'e aday gösterilen öğrenciler için ön değerlendirme uygulama randevuları, 28 Kasım – 8 Aralık 2025 tarihleri arasında oluşturuldu.

Bugün itibarıyla başlayan ön değerlendirme süreci, 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu aşamada öğrencilerin genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik alanlarındaki performansları ölçülecek.

Ön Değerlendirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ön değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasının ardından, bireysel değerlendirme aşamasına geçecek öğrenciler 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.

Açıklanan sonuçlara göre bir üst aşamaya katılmaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.

Bireysel Değerlendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri, 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak.