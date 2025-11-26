Bilim Kanıtladı: Günde 4 Fincan Kahve Yaşlanmayı Durduruyor

💡 KORUYUCU GÜÇ: ANTİOKSİDANLAR VE İLTİHAPLA MÜCADELE
Peki, kahve neden bu kadar etkili?
|Bileşen
|Özellik
|Rolü
|Kafein
|Olası antioksidan etkiler
|Araştırmalarda incelenen bir faktör
|Klorojenik Asit (CGA)
|Güçlü Antioksidan
|İltihabı azaltmaya yardımcı olur
|Kafestol, Kahveol
|Biyoaktif Bileşikler
|Antioksidan özellikleri ile bilinir
|Trigonellin, Melanoidinler
|Güçlü Antioksidanlar
|DNA'yı oksidatif strese karşı korur
İltihap Azaltma: Kahvedeki CGA ve diğer bileşikler, SMD'de yaygın bir özellik olan iltihabı azaltmaya yardımcı olan proinflamatuar sitokinlerin oluşumuyla mücadele ediyor.
Oksidatif Stres Kalkanı: Telomerler, oksidatif strese ve iltihaplanmaya karşı oldukça hassastır. Kahve tüketimi, hücresel yaşlanmayı hızlandıran bu faktörlere karşı bir kalkan görevi görebilir.