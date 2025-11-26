Bilim Kanıtladı: Günde 4 Fincan Kahve Yaşlanmayı Durduruyor

Kısalma ve Yaşlanma: Hücreler bölündükçe telomerler doğal olarak kısalır. Telomerler kritik bir uzunluğa ulaştığında, hücreler yaşlanma programını başlatır ve bölünmeyi durdurur.

SMD ve Kısa Ömür: Ağır ruhsal bozukluğu (SMD) olan hastalar, sağlıklı akranlarına göre genellikle 15 yıl daha az yaşarlar ve daha kısa telomerlere sahip olma eğilimindedirler. Bu durum, kalp hastalıkları ve hızlı yaşlanmayla ilişkilendirilir.