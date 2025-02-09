Bilim insanları evde mum yakmanın vücutta yarattığı korkunç hasarı ortaya koydu

Sıklıkla kullanılan mumlarla ilgili dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Uzmanlar, bu konuda önemli bir uyarıda bulunuyor. EVDE MUM YAKMANIN BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAYA ÇIKTI: DİKKAT VE ALGIYI ZAYIFLATIYOR! Bilim insanları, evde yakılan mumların iç mekan hava kirliliğine neden olarak bilişsel işlevleri olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu. Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, mum dumanına maruz kalan bireylerin dikkat süreleri azalıyor ve odaklanma yetenekleri zayıflıyor. MUM DUMANI VE BİLİŞSEL PERFORMANS İLİŞKİSİ Birmingham Üniversitesi'nden Dr. Thomas Faherty ve ekibi tarafından yürütülen araştırma, iç mekan hava kirliliğinin kısa süreli etkilerini anlamaya yönelik önemli veriler sundu. Çalışmada, 26 gönüllüye bir saat boyunca mum dumanına maruz bırakıldıktan sonra bilişsel testler uygulandı. Denekler aynı testleri farklı bir günde, temiz hava koşullarında da tamamladı. Sonuçlar, mum dumanına maruz kalan bireylerin görseller üzerinde odaklanma ve dikkat dağıtıcı unsurları görmezden gelme yeteneklerinde belirgin bir düşüş yaşadıklarını gösterdi. 1 SAATTE BEYNİ YAVAŞLATIYOR Mum dumanına maruz kalan katılımcılar, testlerden dört saat sonra yapılan odaklanma testlerinde daha düşük puanlar aldı. Çalışmaya göre, kirli havada geçirilen sadece bir saat, dikkat sürelerini azaltarak kişilerin çevresel uyaranları işleme yetisini zorlaştırdı. Ayrıca, duygusal yüz ifadelerini ayırt etme testinde de zorluk yaşadıkları görüldü. Bu, kirli hava soluyan bireylerin sosyal ipuçlarını anlama konusunda daha fazla zorlandığını gösteriyor. Dr. Faherty, bu durumun özellikle evden çalışan bireyler için önemli bir sorun teşkil ettiğini belirterek, 'Hava kirliliğine kısa süreli maruz kalmak bile günlük iş performansını olumsuz etkileyebilir. Mum gibi yaygın iç mekan kirlilik kaynaklarına karşı daha bilinçli olunmalı' dedi. MUM DUMANININ VÜCUDA ETKİSİ: ENFLAMASYON VE BEYİN HASARI Araştırmacılar, mum dumanındaki ince partiküllerin akciğerler yoluyla kan dolaşımına karışarak beyne ulaşabileceğini vurguluyor. Havadaki bu kirleticiler, vücutta enflamasyona neden olup, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Özellikle düşük havalandırmalı ortamlarda yakılan mumların, sigara dumanına benzer etkiler yaratabileceği ve uzun vadede hafıza ve bilişsel işlevlerde bozulmalara yol açabileceği düşünülüyor. Uzmanlardan Tavsiyeler: Evde Hava Kirliliğini Azaltmanın Yolları Uzmanlar, iç mekan hava kirliliğini önlemek için şu önerilerde bulunuyor: Mum Yakarken Havalandırmayı İhmal Etmeyin: Pencereleri açarak temiz hava sirkülasyonunu sağlayın. Doğal Alternatiflere Yönelin: Kimyasal bazlı kokulu mumlar yerine, balmumu veya soya bazlı mumları tercih edin. Hava Temizleyiciler Kullanın: İç mekandaki partikülleri filtreleyerek daha temiz bir hava sağlayabilirsiniz. Mumları Fazla Yakmamaya Özen Gösterin: Uzun süre mum yakmak yerine, kısa aralıklarla kullanın. Araştırmanın Nature Communications dergisinde yayımlandığını belirten bilim insanları, bu tür hava kirliliği çalışmalarının iç mekan sağlığı açısından daha fazla dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Fotoğraflar Takvim fotoğraf arşivinden alınmıştır.