Bilim insanları evde mum yakmanın vücutta yarattığı korkunç hasarı ortaya koydu

1 SAATTE BEYNİ YAVAŞLATIYOR

Mum dumanına maruz kalan katılımcılar, testlerden dört saat sonra yapılan odaklanma testlerinde daha düşük puanlar aldı. Çalışmaya göre, kirli havada geçirilen sadece bir saat, dikkat sürelerini azaltarak kişilerin çevresel uyaranları işleme yetisini zorlaştırdı.

Ayrıca, duygusal yüz ifadelerini ayırt etme testinde de zorluk yaşadıkları görüldü. Bu, kirli hava soluyan bireylerin sosyal ipuçlarını anlama konusunda daha fazla zorlandığını gösteriyor.