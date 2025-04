Yüz hatlarınızın kişiliğinizle ilişkili olabileceğini savunan kadim gelenekler, modern bilimle yeniden gündeme taşındı. 2023 yılında The Journal of Physiognomy and Behavioral Science dergisinde yayımlanan kapsamlı çalışmaya göre, alın şekli bireyin karar alma süreçleri, liderlik eğilimleri ve duygusal zekasıyla doğrudan ilişkili olabilir.