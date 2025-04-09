Bilim açıkladı: Dünyanın en arzulanan dudakları ortaya çıktı! İşte kadınlar ve erkeklere göre sonuç
Dudak estetiği son yıllarda hızla yükselen bir trend. Ancak yeni bir bilimsel araştırma, güzellik algısında beklenmedik sonuçlara işaret ediyor. İngiltere merkezli bilim insanları tarafından yapılan ve Royal Society B dergisinde yayımlanan araştırma, hem kadınlar hem de erkekler tarafından "en çekici dudakların" hangileri olduğunu belirlemeye çalıştı.
Giriş Tarihi: 09.04.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 23:38