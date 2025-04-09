Bilim açıkladı: Dünyanın en arzulanan dudakları ortaya çıktı! İşte kadınlar ve erkeklere göre sonuç

💡 UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: DUDAK DİSMORFİSİ TEHLİKESİ

Araştırmayı yürüten uzmanlar, uzun süre yoğun şekilde dudak dolgusu gibi uygulamalara maruz kalmanın "dudak dismorfisi" adı verilen bir algı bozukluğuna yol açabileceğini söylüyor. Çalışmada şu ifadeye yer verildi:

"Katılımcılar yeni bir dudak boyutuna maruz kaldıklarında, o dudak boyutunun yeni norm haline geldiğine dair açık kanıtlar var."

Aşırı dolgulu dudaklara sürekli maruz kalmanın, daha dolgun dudaklara yönelik yinelemeli bir istek doğurabileceği ve bunun da sağlıksız bir bağımlılığa dönüşebileceği belirtiliyor.