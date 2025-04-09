Kadraj Galeri Kadraj İkon Bilim açıkladı: Dünyanın en arzulanan dudakları ortaya çıktı! İşte kadınlar ve erkeklere göre sonuç

Bilim açıkladı: Dünyanın en arzulanan dudakları ortaya çıktı! İşte kadınlar ve erkeklere göre sonuç

Dudak estetiği son yıllarda hızla yükselen bir trend. Ancak yeni bir bilimsel araştırma, güzellik algısında beklenmedik sonuçlara işaret ediyor. İngiltere merkezli bilim insanları tarafından yapılan ve Royal Society B dergisinde yayımlanan araştırma, hem kadınlar hem de erkekler tarafından "en çekici dudakların" hangileri olduğunu belirlemeye çalıştı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 23:38 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 23:38
Bilim açıkladı: Dünyanın en arzulanan dudakları ortaya çıktı! İşte kadınlar ve erkeklere göre sonuç

Güzellik algısı kişiden kişiye değişir, ancak bilim dünyası bu kez estetik tercihlere objektif bir bakış sundu. İngiltere'de gerçekleştirilen ve Royal Society B dergisinde yayımlanan yeni araştırma "mükemmel dudak" tartışmalarına bilimsel bir perspektif kazandırdı.

Bilim açıkladı: Dünyanın en arzulanan dudakları ortaya çıktı! İşte kadınlar ve erkeklere göre sonuç

🔍 ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Araştırmada, 32 kişilik bir katılımcı grubu oluşturuldu ve bu gruba farklı dudak boyutlarıyla manipüle edilmiş yüzler gösterildi. Katılımcılardan, kadın ve erkek yüzlerini çekicilik açısından değerlendirmeleri istendi. Dudak boyutları yedi farklı seviyeye göre ayarlanmıştı.

Bilim açıkladı: Dünyanın en arzulanan dudakları ortaya çıktı! İşte kadınlar ve erkeklere göre sonuç

SONUÇLAR ŞAŞIRTICI

  • Her iki cinsiyet de erkeklerde ince dudakları daha çekici buldu.

Bilim açıkladı: Dünyanın en arzulanan dudakları ortaya çıktı! İşte kadınlar ve erkeklere göre sonuç

  • Kadınlar, Angelina Jolie ve Kylie Jenner gibi hafif dolgun dudakları tercih ettiğini belirtti.

  • Erkekler ise daha doğal dudakları, örneğin Kate Winslet ve Emma Thompson tarzında dudaklara sahip kadınları daha çekici bulduklarını söyledi.

Bu noktada araştırmacılar özellikle altını çiziyor: Kadınların sıklıkla yaptırdığı dolgu işlemleri, erkekler tarafından beklenen çekicilik algısıyla her zaman örtüşmüyor.

Bilim açıkladı: Dünyanın en arzulanan dudakları ortaya çıktı! İşte kadınlar ve erkeklere göre sonuç

💡 UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: DUDAK DİSMORFİSİ TEHLİKESİ

Araştırmayı yürüten uzmanlar, uzun süre yoğun şekilde dudak dolgusu gibi uygulamalara maruz kalmanın "dudak dismorfisi" adı verilen bir algı bozukluğuna yol açabileceğini söylüyor. Çalışmada şu ifadeye yer verildi:

"Katılımcılar yeni bir dudak boyutuna maruz kaldıklarında, o dudak boyutunun yeni norm haline geldiğine dair açık kanıtlar var."

Aşırı dolgulu dudaklara sürekli maruz kalmanın, daha dolgun dudaklara yönelik yinelemeli bir istek doğurabileceği ve bunun da sağlıksız bir bağımlılığa dönüşebileceği belirtiliyor.