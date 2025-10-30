Beşiktaş Fenerbahçe derbi maç tarihi 2025: BJK- FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemi kim?
Süper Lig'de sezonun belki de en heyecanla beklenen mücadelesine geri sayım başladı. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Pazar akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Tribünlerin tamamen dolması beklenirken, futbol severler de büyük bir merakla bu dev randevunun başlayacağı saati bekliyor.
Giriş Tarihi: 30.10.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 13:00