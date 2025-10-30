Kadraj Galeri Kadraj İkon Beşiktaş Fenerbahçe derbi maç tarihi 2025: BJK- FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemi kim?

Süper Lig'de sezonun belki de en heyecanla beklenen mücadelesine geri sayım başladı. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Pazar akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Tribünlerin tamamen dolması beklenirken, futbol severler de büyük bir merakla bu dev randevunun başlayacağı saati bekliyor.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 13:00
Ligin 11. haftasında karşı karşıya gelecek iki ezeli rakip, hem prestij hem de puan açısından büyük önem taşıyan bir mücadeleye çıkıyor. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, son haftalarda sergilediği formuyla dikkat çekerken, Beşiktaş ise kendi evinde alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan bazı isimlerin durumu maç saatinde netlik kazanacak. Sarı-lacivertlilerde ise teknik direktörün nasıl bir kadro tercihi yapacağı şimdiden tartışma konusu.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşması, 2 Kasım Pazar günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki dev mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı Ali Yılmaz yönetecek.

DERBİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, bu dev maçı da canlı olarak ekranlara taşıyacak. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayımlanacak.