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Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil orucu kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir?

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili 2025 yılında 13 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu mübarek gece öncesinde birçok Müslüman ibadetlerini artırarak manevi olarak arınmaya hazırlanıyor. Özellikle Berat Kandili orucu kandil gecesini ihya etmek isteyenler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Berat Kandili orucu ne zaman tutulur ve kaç gün sürer? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 06:28
Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? Kandil orucu kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir?

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili, bu yıl 13 Şubat 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu özel geceyi ibadetle geçirmek isteyen birçok kişi, oruç, namaz, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle manevi olarak arınmaya hazırlanıyor. Berat Kandili'ne saygı göstermek ve bu geceyi daha bilinçli idrak edebilmek için oruç ibadeti de tavsiye edilmektedir.

Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? Kandil orucu kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir?

Berat Kandili Orucu Ne Zaman Tutulmalı?

Berat Kandili orucu, Şaban ayının 15. günü olan kandil gecesinde tutulabileceği gibi, 13, 14 ve 15. günlerinde de tutulması tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda 12-13-14 Şubat 2025 tarihlerinde oruç tutarak bu mübarek geceye hazırlık yapmak mümkündür.

Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? Kandil orucu kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir?

Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.), Şaban ayının 15. gecesinin ibadetle geçirilmesi ve gündüzünde oruç tutulmasını önerdiği bilinmektedir. Bu nedenle, Berat Kandili'nde oruç tutmak isteyenler için en faziletli gün 13 Şubat Perşembe günü olacaktır.

Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? Kandil orucu kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir?

Berat Kandili'nde Oruç Tutmanın Fazileti

Berat Kandili orucu, nafile oruçlar arasında önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu oruç, kişinin günahlarından arınmasına, manevi huzur bulmasına ve Allah'ın rahmetine yaklaşmasına vesile olur. Ayrıca, bu gece Allah'ın affının ve bağışlamasının çokça tecelli ettiğine inanılır. Bu sebeple, oruç tutarak kandili karşılamak en güzel ibadetlerden biri olarak kabul edilir.

Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? Kandil orucu kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir?

Kandil Orucuna Nasıl Niyet Edilir?

Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir.

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).