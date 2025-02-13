Berat Kandili, Allah'ın affına ve bağışlamasına mazhar olmayı arzu eden müminler için bir fırsattır. Peygamber Efendimiz (sav) bu gece ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

"Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar." (Tirmizî, Ṣavm, 39; İbn Mâce, İḳâmetü'ṣ-ṣalât, 191)