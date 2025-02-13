Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Nafile namazı kılınışı ve rekatları!
Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi İslam alemi için çok özel ve mübarek kabul edilen bir gecedir. Bu gece günahların affı için tövbe edilip dua edilen nafile ibadetlerin yapıldığı, Allah'a yakınlaşmanın pekiştirildiği bir zaman dilimidir. İslam alimleri Berat Kandili'nin namazla, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek ihya edilmesini tavsiye etmektedir. Peki Berat Kandili'nde nasıl namaz kılınır? Berat Kandili namazı kaç rekattır? İşte bu mübarek gecenin ibadetlerine dair tüm merak edilenler.
Giriş Tarihi: 13.02.2025 19:58 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:58