Bensu Soral New York’tan peş peşe paylaştı! Beğen yağdı

Ünlü oyuncu Bensu Soral gerek kariyeriyle gerekse özel hayatıyla magazin dünyasında adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. 2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşamıştı. Şu sıralar evliliğindeki problemleri aşan ve mutlu beraberliklerine devam eden ünlü çiftten Bensu Soral, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu New york sokaklarında çekindiği fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Soral paylaşımına, 'Yılın o zamanı' notunu ekleyerek yılbaşı çam ağacı ve kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun karelerine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. İşte Bensu Soral'ın paylaştığı o kareler...