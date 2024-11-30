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Bensu Soral New York'tan peş peşe paylaştı! Beğen yağdı

Ünlü oyuncu Bensu Soral soluğu aldı. Ünlü oyuncu yeni pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Soral'ın paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 30.11.2024 22:53 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 22:53
Bensu Soral New York’tan peş peşe paylaştı! Beğen yağdı

Ünlü oyuncu Bensu Soral gerek kariyeriyle gerekse özel hayatıyla magazin dünyasında adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor.

Bensu Soral New York’tan peş peşe paylaştı! Beğen yağdı

2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşamıştı.

Bensu Soral New York’tan peş peşe paylaştı! Beğen yağdı

Şu sıralar evliliğindeki problemleri aşan ve mutlu beraberliklerine devam eden ünlü çiftten Bensu Soral, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bensu Soral New York’tan peş peşe paylaştı! Beğen yağdı

Ünlü oyuncu New york sokaklarında çekindiği fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Soral paylaşımına, "Yılın o zamanı" notunu ekleyerek yılbaşı çam ağacı ve kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.

Bensu Soral New York’tan peş peşe paylaştı! Beğen yağdı

Ünlü oyuncunun karelerine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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