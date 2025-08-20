Kadraj Galeri Kadraj İkon Belki de hemşeriniz! Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...

Belki de hemşeriniz! Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...

Kapıcılar Kralı'nın Seyit'i, Hababam Sınıfı'nın İnek Şaban'ı, Atla Gel Şaban'ın Niyazi'si, Salak Milyoner'in Saffet'i, Şaşkın Damat'ın Abdi'si... Canlandırdığı yüzlerce karakter ve yer aldığı yapımlarla gönüllere taht kuran merhum sanatçı Kemal Sunal, Gerzek Şaban filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Çekimleri Zekeriyaköy'de gerçekleştirilen 1980 yapımı filmin başrolünü üstlenen usta sanatçının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Türk sinemasının gülen ve güldüren yüzü Sunal'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. Bakın Kemal Sunal aslen nereliymiş...

Giriş Tarihi: 20.08.2025 14:00
Kapıcılar Kralı'nın Seyit'i, Hababam Sınıfı'nın İnek Şaban'ı ve daha birçok unutulmaz karakteri canlandıran merhum sanatçı Kemal Sunal, Türk sinemasının en sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yerini koruyor.

Usta oyuncu, yüzlerce rolüyle sadece güldürmekle kalmayıp, Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandırdı. Bu nedenle, sanatçının yaşamı ve kökenleri hakkında detaylar izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor.

Son olarak Gerzek Şaban filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Yeşilçam yıldızının memleketi bir kez daha merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan izleyiciler, "Kemal Suna aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

İşte Kemal Sunal başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...