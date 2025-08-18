Belediyelere zabıta ve itfaiye eri alımı: İşte memur alım başvuru şartları

Türkiye genelinde 5 belediye çeşitli kadrolarda 100 memur alımı için başvuru sürecini başlattı. Başvurular 18 Ağustos 2025 itibarıyla başladı. ALIM YAPILACAK KADROLAR Zabıta Memuru İtfaiye Eri Mühendis Muhasebeci İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 50 Zabıta Memuru alınacak 30 Lisans, 20 Ön Lisans mezunu aday arasından seçilecek En az 50 KPSS puanı şartı aranıyor ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 45 İtfaiye Eri alınacak Ön Lisans mezunu adaylar arasından seçilecek En az 55 KPSS puanı gerekiyor Belediyelere hangi kadrolarda alım yapılacak? Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Mühendis ve Muhasebeci kadrolarında alım gerçekleştirilecek. Başvuru için minimum KPSS puanı kaç? İzmir Büyükşehir Belediyesi için en az 50, Antalya Büyükşehir Belediyesi için en az 55 KPSS puanı gerekiyor. Başvurular ne zaman başladı? Başvurular 18 Ağustos 2025 itibarıyla başladı. KAYNAK: takvim.com.tr