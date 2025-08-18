Kadraj Galeri Kadraj İkon Belediyelere zabıta ve itfaiye eri alımı: İşte memur alım başvuru şartları

Belediyelere zabıta ve itfaiye eri alımı: İşte memur alım başvuru şartları

5 belediye 100 memur alımı için başvuruları açtı. Zabıta, İtfaiye, Mühendis ve Muhasebeci kadroları için en az 50-55 KPSS puanı yeterli. Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 10:26
Belediyelere zabıta ve itfaiye eri alımı: İşte memur alım başvuru şartları

Türkiye genelinde 5 belediye çeşitli kadrolarda 100 memur alımı için başvuru sürecini başlattı. Başvurular 18 Ağustos 2025 itibarıyla başladı.

Belediyelere zabıta ve itfaiye eri alımı: İşte memur alım başvuru şartları

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Belediyelere zabıta ve itfaiye eri alımı: İşte memur alım başvuru şartları

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

  • 50 Zabıta Memuru alınacak

  • 30 Lisans, 20 Ön Lisans mezunu aday arasından seçilecek

  • En az 50 KPSS puanı şartı aranıyor

Belediyelere zabıta ve itfaiye eri alımı: İşte memur alım başvuru şartları

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

  • 45 İtfaiye Eri alınacak

  • Ön Lisans mezunu adaylar arasından seçilecek

  • En az 55 KPSS puanı gerekiyor

Belediyelere zabıta ve itfaiye eri alımı: İşte memur alım başvuru şartları

Belediyelere hangi kadrolarda alım yapılacak?

Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Mühendis ve Muhasebeci kadrolarında alım gerçekleştirilecek.

Başvuru için minimum KPSS puanı kaç?

İzmir Büyükşehir Belediyesi için en az 50, Antalya Büyükşehir Belediyesi için en az 55 KPSS puanı gerekiyor.

Başvurular ne zaman başladı?

Başvurular 18 Ağustos 2025 itibarıyla başladı.

KAYNAK: takvim.com.tr