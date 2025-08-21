Kadraj Galeri Kadraj İkon BEKÇİ ALIMI 2025 BAŞVURU EKRANI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

2025 bekçi alımı başladı mı? Başvurular nasıl yapılır şartlar neler maaşlar ne kadar olacak? İşte EGM ve PA duyurularıyla 2025 bekçilik ilanı hakkında tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 09:26
Bekçilik başvuruları 2025 yılında da en çok merak edilen konular arasında. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi (PA) iş birliğiyle yapılması beklenen alımlar için adaylar süreci yakından takip ediyor. Peki 2025 bekçi alımı başladı mı, başvuru nasıl yapılır, şartlar neler ve maaşlar ne kadar olacak? İşte adım adım yanıtlar...

BEKÇİ ALIMI VAR MI? BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz 2025 yılı için resmi bir bekçi alımı ilanı yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında ilanların genellikle yılın ilk yarısında, EGM ve PA duyuruları üzerinden yapıldığı görülüyor. Ağustos 2025 itibarıyla bekçilik başvurularının başlaması için gözler resmi açıklamalarda.

🔎 Bekçi adaylarının dikkat etmesi gereken nokta: Başvurular sadece resmi kanallar (PA, EGM, e-Devlet) üzerinden yapılıyor. Sosyal medyada yer alan gayriresmi duyurulara itibar edilmemesi gerekiyor.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi başvuruların e-Devlet üzerinden online olarak alınması bekleniyor. Başvuru sürecinde adaylardan:

Kimlik bilgileri

Eğitim durumunu gösteren belgeler

Askerlik durum belgesi

İkametgah bilgileri

talep ediliyor. Ön başvurular tamamlandıktan sonra adaylar fiziki yeterlilik, sağlık kontrolleri ve mülakat aşamalarına davet ediliyor.

BEKÇİ ALIMI İÇİN 2025 ŞARTLARI NELER OLACAK?

2025 yılı için şartlar henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl uygulanan kriterlerin büyük ölçüde korunması bekleniyor. İşte öne çıkan şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

Boy en az 167 cm olmak

Beden kitle indeksi (BKİ): 18 – 27 arasında olmak

Başvurulan ilde en az 1 yıl ikamet etmiş olmak

Askerlik görevini tamamlamış olmak

18 yaşını doldurmuş, 31 yaşından gün almamış olmak

Adli sicil kaydının temiz olması

Kamu haklarından mahrum olmamak

Silah taşımaya engel sağlık sorununa sahip olmamak

Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği şartlarını taşımak

📌 Ayrıca adayların ve eşlerinin ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunmamış olması, terör örgütleriyle bağlantısının olmaması ve herhangi bir siyasi parti üyeliğinin bulunmaması gerekiyor.

BEKÇİ NE KADAR MAAŞ ALIR?

2025'de Bekçi olarak çalışan kişinin maaşı deneyim süresi, firma, yapılan işin kapsamı gibi birçok kritere göre değişiklik göstermektedir. 2025 yılında Bekçi en düşük 45.500 TL alırken, en yüksek 56.400 TL maaş alıyor. Bekçi maaşı ortalama 48.700 TL'dir.