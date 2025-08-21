BEKÇİ ALIMI 2025 BAŞVURU EKRANI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI İÇİN 2025 ŞARTLARI NELER OLACAK?
2025 yılı için şartlar henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl uygulanan kriterlerin büyük ölçüde korunması bekleniyor. İşte öne çıkan şartlar:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az lise veya dengi okul mezunu olmak
Boy en az 167 cm olmak
Beden kitle indeksi (BKİ): 18 – 27 arasında olmak
Başvurulan ilde en az 1 yıl ikamet etmiş olmak
Askerlik görevini tamamlamış olmak
18 yaşını doldurmuş, 31 yaşından gün almamış olmak
Adli sicil kaydının temiz olması
Kamu haklarından mahrum olmamak
Silah taşımaya engel sağlık sorununa sahip olmamak
Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği şartlarını taşımak
📌 Ayrıca adayların ve eşlerinin ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunmamış olması, terör örgütleriyle bağlantısının olmaması ve herhangi bir siyasi parti üyeliğinin bulunmaması gerekiyor.