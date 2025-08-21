BEKÇİ ALIMI 2025 BAŞVURU EKRANI || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

Bekçilik başvuruları 2025 yılında da en çok merak edilen konular arasında. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi (PA) iş birliğiyle yapılması beklenen alımlar için adaylar süreci yakından takip ediyor. Peki 2025 bekçi alımı başladı mı, başvuru nasıl yapılır, şartlar neler ve maaşlar ne kadar olacak? İşte adım adım yanıtlar...