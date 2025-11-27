Bekar Kadınların Gözünden: En Çekici Sakal Stilleri Belli Oldu

🥇 EN SEKSİ 10 YÜZ KILI STİLİ VE OY ORANLARI
|Sıra
|Stil Adı
|Oy Oranı
|Açıklama ve Detay
|1.
|Kanun Kaçağı Bıyık
|%22
|Pedro Pascal'da görülen, ağız köşelerinden hafifçe inen bıyık.
|2.
|Şevron Bıyık (Tom Selleck Tarzı)
|%19
|Kalın, gür ve şerit şeklinde klasik bıyık stili.
|3.
|Kirli Sakal (Anız)
|%16
|Erkeklere anında havalı ve özensiz bir çekicilik katıyor.
|4.
|Tam Sakal (Gür Sakal)
|%13
|Gür ve düzgün kesimli haliyle olgunluk ve ciddiyet çağrıştırıyor.
|5.
|Keçi Sakalı
|%9
|Düzgün kesilmiş ve bakımlı haliyle ilk beşte yer almayı başardı.
|6.
|Bıyık (Hulk Hogan Tarzı hariç)
|%7
|Genel bıyık stilleri.
|7.
|Kalem Bıyık (İnce Bıyık)
|%6
|İnce bir çizgi halinde, daha az iddialı bir stil.
|8.
|Çapa Sakalı (Iron Man Stili)
|%4
|Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Demir Adam karakterinde görülen çapa şeklindeki sakal.
|9.
|Temiz Tıraşlı
|%3
|Bir zamanlar popüler olsa da artık kadınların en az tercih ettiği stillerden biri.
|10.
|Kuzu Pirzolası (Mutton Chops)
|%1
|Hugh Jackman'ın Wolverine karakterinde kullandığı stil sonuncu oldu.