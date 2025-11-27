Kadraj Galeri Kadraj İkon Bekar Kadınların Gözünden: En Çekici Sakal Stilleri Belli Oldu

Bekar Kadınların Gözünden: En Çekici Sakal Stilleri Belli Oldu

İngiltere'de 2.500 bekar kadın üzerinde gerçekleştirilen yeni bir anket, geleneksel çekicilik algılarını alt üst etti.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 19:38 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 19:42
Peki, kadınların gönlünü çalan ve en seksi bulunan sakal/bıyık stili hangisi oldu? İşte anketin merak uyandıran sonuçları...

🔥 Kadınların Kararı Net: Sakal Kaslardan Daha Çekici

İngiltere'de 2.500 bekar kadın üzerinde gerçekleştirilen yeni bir anket, geleneksel çekicilik algılarını alt üst etti. Kadınların neredeyse onda yedisi, altılı karın kaslarına sahip bir erkek yerine, yüzünde kıl bulunan bir erkeği tercih ettiğini belirtti.

  • Altılı karın kaslarının en büyük tahrik edici güç olduğu günler hızla geride kalıyor.

  • Flört uzmanı Sylvia Linzalone'a göre; "Yüz kılları erkeğe anında karakter kazandırır; özgüven, olgunluk ve biraz da gizem çağrıştırır."

  • Kadınlar artık 'estetikten çok özgünlüğe' önem veriyor.

🔝 Zirvenin Sahibi Sürpriz Oldu: Kanun Kaçağı Bıyık!

Anket sonuçlarına göre en seksi sakal/bıyık stili, Hollywood'un yakışıklı ismi Pedro Pascal'da görülen ve ağız köşelerinden hafifçe aşağıya inen 'Kanun Kaçağı Bıyık' oldu.

  • Bu stil, oyların beşte birinden fazlasını alarak (%22) açık ara zirveye yerleşti.

  • Temiz tıraşlı görünüm ise maalesef kadınlar nezdinde modası geçmiş durumda ve yalnızca %3 gibi iç karartıcı bir orana sahip.

📊 Kadınların Gözdesi Olan Diğer Stiller ve Sıralama

Zirvedeki 'Kanun Kaçağı Bıyık'ı, diğer popüler yüz kılı stilleri yakından takip etti. İşte en çok oy alan ilk 10 stilin detaylı listesi:

🥇 EN SEKSİ 10 YÜZ KILI STİLİ VE OY ORANLARI

Sıra Stil Adı Oy Oranı Açıklama ve Detay
1. Kanun Kaçağı Bıyık %22 Pedro Pascal'da görülen, ağız köşelerinden hafifçe inen bıyık.
2. Şevron Bıyık (Tom Selleck Tarzı) %19 Kalın, gür ve şerit şeklinde klasik bıyık stili.
3. Kirli Sakal (Anız) %16 Erkeklere anında havalı ve özensiz bir çekicilik katıyor.
4. Tam Sakal (Gür Sakal) %13 Gür ve düzgün kesimli haliyle olgunluk ve ciddiyet çağrıştırıyor.
5. Keçi Sakalı %9 Düzgün kesilmiş ve bakımlı haliyle ilk beşte yer almayı başardı.
6. Bıyık (Hulk Hogan Tarzı hariç) %7 Genel bıyık stilleri.
7. Kalem Bıyık (İnce Bıyık) %6 İnce bir çizgi halinde, daha az iddialı bir stil.
8. Çapa Sakalı (Iron Man Stili) %4 Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Demir Adam karakterinde görülen çapa şeklindeki sakal.
9. Temiz Tıraşlı %3 Bir zamanlar popüler olsa da artık kadınların en az tercih ettiği stillerden biri.
10. Kuzu Pirzolası (Mutton Chops) %1 Hugh Jackman'ın Wolverine karakterinde kullandığı stil sonuncu oldu.