BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu: 8 saat yok! 8 Nisan 2025 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

8 Nisan 2025 Salı günü, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti listesinde hangi ilçelerde elektriklerin ne zaman kesileceği ve ne zaman geri geleceği açıklandı. İşte ilçe ilçe kesinti saatleri ve detaylar…