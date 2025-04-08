Kadraj Galeri Kadraj İkon BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu: 8 saat yok! 8 Nisan 2025 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu: 8 saat yok! 8 Nisan 2025 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri BEDAŞ tarafından güncel olarak duyuruluyor. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler tek tek listelenerek vatandaşlara önceden temkinli olmaları konusunda uyarı yapılıyor. Peki 8 Nisan 2025 İstanbul elektrik kesintisinden hangi ilçeler etkilenecek? Megakent İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte güncel BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak mahallelerin listesi...

Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 10:33
BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu: 8 saat yok! 8 Nisan 2025 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

8 Nisan 2025 Salı günü, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti listesinde hangi ilçelerde elektriklerin ne zaman kesileceği ve ne zaman geri geleceği açıklandı. İşte ilçe ilçe kesinti saatleri ve detaylar…

BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu: 8 saat yok! 8 Nisan 2025 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

8 Nisan 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu: 8 saat yok! 8 Nisan 2025 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

8 Nisan 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu: 8 saat yok! 8 Nisan 2025 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

8 Nisan 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu: 8 saat yok! 8 Nisan 2025 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

8 Nisan 2025 BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler