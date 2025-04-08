BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu: 8 saat yok! 8 Nisan 2025 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri BEDAŞ tarafından güncel olarak duyuruluyor. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler tek tek listelenerek vatandaşlara önceden temkinli olmaları konusunda uyarı yapılıyor. Peki 8 Nisan 2025 İstanbul elektrik kesintisinden hangi ilçeler etkilenecek? Megakent İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte güncel BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak mahallelerin listesi...
Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 10:33