BEDAŞ duyurdu! Yarın (10 Mart) İstanbul'un 22 ilçesinde elektrikler kesilecek! Beşiktaş, Beyoğlu, Arnavutköy...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 10 Mart 2025 tarihinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Fatih başta olmak üzere toplam 22 ilçede belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek.
Giriş Tarihi: 09.03.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 16:45