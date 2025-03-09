BEDAŞ duyurdu! Yarın (10 Mart) İstanbul'un 22 ilçesinde elektrikler kesilecek! Beşiktaş, Beyoğlu, Arnavutköy...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 10 Mart 2025 tarihinde İstanbul Avrupa Yakası'nda planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. 22 ilçede yapılacak olan kesintiler vatandaşların günlük yaşamını etkileyecek. BEDAŞ, kesintilerin hangi ilçelerde ve saatlerde olacağını da açıkladı.