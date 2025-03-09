Kadraj Galeri Kadraj İkon BEDAŞ duyurdu! Yarın (10 Mart) İstanbul'un 22 ilçesinde elektrikler kesilecek! Beşiktaş, Beyoğlu, Arnavutköy...

BEDAŞ duyurdu! Yarın (10 Mart) İstanbul'un 22 ilçesinde elektrikler kesilecek! Beşiktaş, Beyoğlu, Arnavutköy...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 10 Mart 2025 tarihinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Fatih başta olmak üzere toplam 22 ilçede belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 16:45 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 16:45
BEDAŞ duyurdu! Yarın 10 Mart İstanbul’un 22 ilçesinde elektrikler kesilecek! Beşiktaş, Beyoğlu, Arnavutköy...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 10 Mart 2025 tarihinde İstanbul Avrupa Yakası'nda planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. 22 ilçede yapılacak olan kesintiler vatandaşların günlük yaşamını etkileyecek. BEDAŞ, kesintilerin hangi ilçelerde ve saatlerde olacağını da açıkladı.

BEDAŞ duyurdu! Yarın 10 Mart İstanbul’un 22 ilçesinde elektrikler kesilecek! Beşiktaş, Beyoğlu, Arnavutköy...

İşte 10 Mart Kesintiden Etkilenecek İlçeler:

BEDAŞ duyurdu! Yarın 10 Mart İstanbul’un 22 ilçesinde elektrikler kesilecek! Beşiktaş, Beyoğlu, Arnavutköy...

BEŞİKTAŞ

BEDAŞ duyurdu! Yarın 10 Mart İstanbul’un 22 ilçesinde elektrikler kesilecek! Beşiktaş, Beyoğlu, Arnavutköy...

BAŞAKŞEHİR

BEDAŞ duyurdu! Yarın 10 Mart İstanbul’un 22 ilçesinde elektrikler kesilecek! Beşiktaş, Beyoğlu, Arnavutköy...

BAŞAKŞEHİR