BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri, elektrikler ne zaman gelir? 12 Ağustos 2025 kesinti programı

İstanbul'da yaşayanlar için uyarı geldi. BEDAŞ, 12 Ağustos 2025 Salı günü için planlı elektrik kesintisi programını açıkladı. Hangi ilçelerde kesinti olacağı ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına günlük kesintilerin takibi önem arz ediyor. Peki İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri, elektrikler ne zaman gelir? 12 Ağustos 2025 kesinti programı nasıl? İşte İstanbul genelinde elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve saatleri…