BEDAŞ - AYEDAŞ İstanbul’da Hangi ilçelerde elektrikler gidecek? 14 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintisi!

İstanbul'da 14 Mart 2025 Cuma günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede belirli saatler arasında elektrik kesintileri uygulanacak. 🔌 14 MART 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ 📍 Arnavutköy (09:00-15:00) 📍 Bahçelievler (09:00-14:00) 📍 Beyoğlu (09:30-15:00) 📍 Çatalca (09:00-15:00) 📍 Esenyurt (09:00-15:00) 📍 Şişli (10:00-15:00) ⚠️ Detaylar için yetkili elektrik dağıtım firmasının web sitesini kontrol edin! Fotoğraflar: AA