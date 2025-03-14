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BEDAŞ - AYEDAŞ İstanbul'da Hangi ilçelerde elektrikler gidecek? 14 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintisi!

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için kritik uyarı! 14 Mart 2025 Cuma günü, şebeke bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak.

Giriş Tarihi: 14.03.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 08:52
BEDAŞ - AYEDAŞ İstanbul’da Hangi ilçelerde elektrikler gidecek? 14 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintisi!

İstanbul'da 14 Mart 2025 Cuma günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede belirli saatler arasında elektrik kesintileri uygulanacak.

BEDAŞ - AYEDAŞ İstanbul’da Hangi ilçelerde elektrikler gidecek? 14 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintisi!

🔌 14 MART 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

📍 Arnavutköy (09:00-15:00)
🔧 Bakım Çalışması 🏗️ Ömerli, Güllüce, Yeşilbayır

📍 Avcılar & Beylikdüzü (09:00-15:00)
💡 Yatırım Çalışması 🏗️ Firuzköy, Yakupulu, Denizköşkler

📍 Bağcılar (09:00-15:00)
🔧 Bakım Çalışması 🏗️ Mahmutbey, Fatih, Göztepe

BEDAŞ - AYEDAŞ İstanbul’da Hangi ilçelerde elektrikler gidecek? 14 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintisi!

📍 Bahçelievler (09:00-14:00)
🔌 Abone Bağlantısı 🏗️ Talatpaşa, Amiral Necdet Uran, Fevzi Çakmak

📍 Bakırköy (09:00-15:00)
🔧 Bakım Çalışması 🏗️ Cevizlik, Kartaltepe, Yeşilköy

📍 Bayrampaşa (04:00-15:00)
🔌 Abone Bağlantısı 🏗️ Terazidere, Muratpaşa, Kartaltepe

📍 Beşiktaş (09:00-15:00)
🔧 Bakım Çalışması 🏗️ Ortaköy, Ulus, Akatlar, Gayrettepe

BEDAŞ - AYEDAŞ İstanbul’da Hangi ilçelerde elektrikler gidecek? 14 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintisi!

📍 Beyoğlu (09:30-15:00)
🔧 Havai Hat Bakımı 🏗️ Sütlüce

📍 Büyükçekmece (09:00-15:00)
🔌 Abone Bağlantısı 🏗️ Çakmaklı, Atatürk, Fatih, Kumburgaz

BEDAŞ - AYEDAŞ İstanbul’da Hangi ilçelerde elektrikler gidecek? 14 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintisi!

📍 Çatalca (09:00-15:00)
🔌 Yeni Kablo Bağlantısı 🏗️ Akalın, Belgrat, Yalıköy

📍 Esenler (09:30-11:00)
🔌 Abone Bağlantısı 🏗️ Namık Kemal, Kosova