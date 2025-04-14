İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için 14 Nisan tarihinde önemli bir duyuru yapıldı. BEDAŞ 14 Nisan tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 23 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Çalışmaların yoğunlukla yürütüleceği bölgelerde bazı mahallelerde kesintiler uzun süreli olacak.