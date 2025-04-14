Kadraj Galeri Kadraj İkon Bazı illere kar bazı illere bahar geliyor! Hava durumu tersine döndü! İstanbul'da sıcaklık 20 dereceye çıkacak

Bazı illere kar bazı illere bahar geliyor! Hava durumu tersine döndü! İstanbul'da sıcaklık 20 dereceye çıkacak

Yeni haftayla birlikte yurdun batısında güneş yeniden yüzünü göstermeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'da hafta başında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Megakentte sıcaklıkların hafta ortasında 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Bugün İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. İşte 14 Nisan il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 06:56
Bazı illere kar bazı illere bahar geliyor! Hava durumu tersine döndü! İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye çıkacak

Yeni haftada Türkiye'nin batı kesimleri bahar havasına merhaba demeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde güneş yüzünü gösterecek. İstanbul, İzmir ve Bursa'da pazartesi günü güneşli bir hava bekleniyor.

Bazı illere kar bazı illere bahar geliyor! Hava durumu tersine döndü! İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye çıkacak

İstanbul'da Güneşli Pazartesi

Megakent İstanbul, haftaya parçalı bulutlu ama ağırlıklı olarak güneşli bir gökyüzüyle başlayacak. Hava sıcaklığı 15 dereceye kadar yükselecek. Geceleri ise soğuk etkisini sürdürecek olsa da gündüz saatlerinde bahar havası hakim olacak.

Bazı illere kar bazı illere bahar geliyor! Hava durumu tersine döndü! İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye çıkacak

İzmir'de termometreler pazartesi günü 19 dereceyi gösterecek. Hafif rüzgar ve açık hava, Ege kıyılarında bahar havasını hissettirecek. Güneşli havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bursa'da da tıpkı İstanbul gibi 15 derece civarında seyreden sıcaklıklarla birlikte güneşli bir başlangıç öngörülüyor.

Öte yandan İç Anadolu Bölgesi bahar havasından biraz daha uzak. Başkent Ankara, yeni haftaya hafif yağmurla giriş yapacak. Hava sıcaklığının 8 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Bazı illere kar bazı illere bahar geliyor! Hava durumu tersine döndü! İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye çıkacak

14 Nisan Hava Durumu Raporu: Parçalı Bulutlar ve Sağanaklarla Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle karşılaşacak.

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle birlikte Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgeler ise genel olarak az bulutlu ve açık bir gökyüzüne sahip olacak.

Bazı illere kar bazı illere bahar geliyor! Hava durumu tersine döndü! İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye çıkacak

Kuvvetli Yağışlara Dikkat: Beş İl Uyarı Listesinde

Özellikle Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.