Bazı illere kar bazı illere bahar geliyor! Hava durumu tersine döndü! İstanbul'da sıcaklık 20 dereceye çıkacak
Yeni haftayla birlikte yurdun batısında güneş yeniden yüzünü göstermeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'da hafta başında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Megakentte sıcaklıkların hafta ortasında 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Bugün İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. İşte 14 Nisan il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 06:56