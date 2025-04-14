Bazı illere kar bazı illere bahar geliyor! Hava durumu tersine döndü! İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye çıkacak

14 Nisan Hava Durumu Raporu: Parçalı Bulutlar ve Sağanaklarla Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle karşılaşacak.

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle birlikte Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgeler ise genel olarak az bulutlu ve açık bir gökyüzüne sahip olacak.