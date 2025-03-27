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Bayramda ücretsiz otoyol ve köprüler 2025! Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz, FSM geçişleri ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar ücretsiz köprü ve otoyol uygulamasını merak ediyor. Hafta sonuna denk gelen ve 9 gün sürecek bayram tatilinde hangi yolların ücretsiz olacağına dair resmi açıklamalar bekleniyor. Peki bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte merak edilen açıklamalar.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:33 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 13:33
Bayramda ücretsiz otoyol ve köprüler 2025! Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz, FSM geçişleri ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş tatil planlarını yapmaya başladı. Özellikle şehir dışına çıkacak sürücüler bayram süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Her yıl olduğu gibi 2025 Ramazan Bayramı'nda da ücretsiz geçiş uygulamasıyla ilgili kararın Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Bayramda ücretsiz otoyol ve köprüler 2025! Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz, FSM geçişleri ücretsiz mi?

BAYRAMDA KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin henüz bir karar açıklaması bulunmuyor. Ancak her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da ücretsiz açıklamasının yapılacağı öngörülüyor.

Bayramda ücretsiz otoyol ve köprüler 2025! Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz, FSM geçişleri ücretsiz mi?

Ancak geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olmuştu.

Bayramda ücretsiz otoyol ve köprüler 2025! Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz, FSM geçişleri ücretsiz mi?

Yanı sıra yap-işlet-devret modelindeki projeler bu uygulamadan muaftı.

Bayramda ücretsiz otoyol ve köprüler 2025! Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz, FSM geçişleri ücretsiz mi?

Geçtiğimiz bayramlarda Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücrete tabii olmuştu.