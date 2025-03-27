Bayramda ücretsiz otoyol ve köprüler 2025! Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz, FSM geçişleri ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş tatil planlarını yapmaya başladı. Özellikle şehir dışına çıkacak sürücüler bayram süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Her yıl olduğu gibi 2025 Ramazan Bayramı'nda da ücretsiz geçiş uygulamasıyla ilgili kararın Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.