Bayramda ücretsiz otoyol ve köprüler 2025! Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz, FSM geçişleri ücretsiz mi?
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar ücretsiz köprü ve otoyol uygulamasını merak ediyor. Hafta sonuna denk gelen ve 9 gün sürecek bayram tatilinde hangi yolların ücretsiz olacağına dair resmi açıklamalar bekleniyor. Peki bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte merak edilen açıklamalar.
Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 13:33