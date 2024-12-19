Bayılarak kullandığınız parfümler kalbinize zarar verebilir! Tek fısla güzel kokmak şahane ama ...
Parfüm, kendimizi iyi hissetmemize yardımcı olsa da içeriğindeki gizli maddeler sağlığımızı tehdit edebilir. Özellikle bazı bileşenler kalp hastalıklarından obeziteye, hormon bozukluklarından doğurganlık sorunlarına kadar pek çok ciddi sağlık problemine yol açabilir. İşte konuya ilişkin araştırmalardan elde edilen şaşırtıcı veriler...
Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:09