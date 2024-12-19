Bayılarak kullandığınız parfümler kalbinize zarar verebilir! Tek fısla güzel kokmak şahane ama ...

DOĞURGANLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Ftalatların hormon bozucu özelliklere sahip olduğu ve bu kimyasalların üreme sağlığını etkileyebileceği de uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ftalatların, hem erkeklerde hem de kadınlarda doğurganlık sorunlarına yol açabileceği, üreme organlarının gelişimini bozabileceği ve hamilelikte komplikasyonlara neden olabileceği düşünülmektedir. 2002 yılında Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, ftalatlara maruz kalan erkeklerin spermlerinde DNA hasarının arttığını ortaya koymuştur.