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Bayılarak kullandığınız parfümler kalbinize zarar verebilir! Tek fısla güzel kokmak şahane ama ...

Parfüm, kendimizi iyi hissetmemize yardımcı olsa da içeriğindeki gizli maddeler sağlığımızı tehdit edebilir. Özellikle bazı bileşenler kalp hastalıklarından obeziteye, hormon bozukluklarından doğurganlık sorunlarına kadar pek çok ciddi sağlık problemine yol açabilir. İşte konuya ilişkin araştırmalardan elde edilen şaşırtıcı veriler...

Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:09
Bayılarak kullandığınız parfümler kalbinize zarar verebilir! Tek fısla güzel kokmak şahane ama ...

Parfüm, hoş kokusuyla karakteriniz hakkında ipucu veren önemli aksesuarlardan biridir. Fakat uzmanlar parfümdeki bazı gizli bileşenlerin sağlığımız üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle parfümlerde bulunan bazı kimyasallar kalp hastalıklarından obeziteye, hormon bozukluklarından doğurganlık sorunlarına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabilmektedir.

Bayılarak kullandığınız parfümler kalbinize zarar verebilir! Tek fısla güzel kokmak şahane ama ...

ZARARLI BİLEŞENLERE DİKKAT!

Parfümde yaygın olarak bulunan zararlı maddelerden biri ftalatlardır. Bu bileşenler parfümler dışında oje, saç spreyi, şampuan, deodorant ve vücut sabunu gibi kozmetik ürünlerinde de bulunur. Ftalatlar, kimyasalların kokusunu korumaya yardımcı olmak ve ürünlerin daha uzun süre dayanmasını sağlamak için kullanılır.

Bayılarak kullandığınız parfümler kalbinize zarar verebilir! Tek fısla güzel kokmak şahane ama ...

SAĞLIK ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLER YARATIYOR

Farklı ftalat türlerinin çeşitli kullanımları vardır. Örneğin, dibütil ftalat (DBP) plastikleri daha esnek hale getirir ve tırnak cilalarının çatlamasını engellerken dimetil ftalat (DMP), bazı saç spreylerinde esneklik sağlamak için kullanılır. Ancak dietil ftalat (DEP) gibi bazı ftalat türlerinin sağlık üzerinde olumsuz etkiler yarattığı düşünülmektedir.

Bayılarak kullandığınız parfümler kalbinize zarar verebilir! Tek fısla güzel kokmak şahane ama ...

KALP HASTALIKLARINA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Uzmanlar, ftalatların vücutta birikmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar ftalatların kalp hastalıkları, obezite, insülin direnci ve diyabet gibi sağlık problemleriyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. 2020 yılında yapılan bir araştırmada, ergenlerde ftalat maruziyeti ile davranış sorunları ve dikkat eksikliği bozukluğu (DEHB) arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Bayılarak kullandığınız parfümler kalbinize zarar verebilir! Tek fısla güzel kokmak şahane ama ...

DOĞURGANLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Ftalatların hormon bozucu özelliklere sahip olduğu ve bu kimyasalların üreme sağlığını etkileyebileceği de uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ftalatların, hem erkeklerde hem de kadınlarda doğurganlık sorunlarına yol açabileceği, üreme organlarının gelişimini bozabileceği ve hamilelikte komplikasyonlara neden olabileceği düşünülmektedir. 2002 yılında Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, ftalatlara maruz kalan erkeklerin spermlerinde DNA hasarının arttığını ortaya koymuştur.

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