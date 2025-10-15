Başvurular bugün başladı: 60-70-80 KPSS puanıyla personel alımı yapılacak! Son başvuru tarihi...
Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen on binlerce adayın heyecanla beklediği yeni personel alım ilanları peş peşe yayımlandı. KPSS puanı alt limitlerini karşılayarak memuriyet hayali kuran adaylar için belediyelerden üniversitelere kadar geniş bir yelpazede yeni pozisyonlar açıldı. Bu hafta İçişleri Bakanlığı'ndan dev bir Kaymakam Adayı alımı duyurusunun yanı sıra üç köklü üniversiteden de toplam 45 akademik ve idari personel alım ilanı dikkat çekiyor.
