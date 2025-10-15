Başvurular bugün başladı: 60-70-80 KPSS puanıyla personel alımı yapılacak! Son başvuru tarihi...

Türkiye'nin dört bir yanındaki kamu kurumları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan şartıyla ve çeşitli özel koşullarla toplamda 110'dan fazla personel alımı gerçekleştireceğini ilan etti. Düşük KPSS puanıyla (bazı pozisyonlarda 60 puan ve üzeri) dahi başvuru imkanı sunan bu alımlar kariyer hedefini kamuda belirleyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.