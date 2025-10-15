Kadraj Galeri Kadraj İkon Başvurular bugün başladı: 60-70-80 KPSS puanıyla personel alımı yapılacak! Son başvuru tarihi...

Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen on binlerce adayın heyecanla beklediği yeni personel alım ilanları peş peşe yayımlandı. KPSS puanı alt limitlerini karşılayarak memuriyet hayali kuran adaylar için belediyelerden üniversitelere kadar geniş bir yelpazede yeni pozisyonlar açıldı. Bu hafta İçişleri Bakanlığı'ndan dev bir Kaymakam Adayı alımı duyurusunun yanı sıra üç köklü üniversiteden de toplam 45 akademik ve idari personel alım ilanı dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 09:14
Türkiye'nin dört bir yanındaki kamu kurumları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan şartıyla ve çeşitli özel koşullarla toplamda 110'dan fazla personel alımı gerçekleştireceğini ilan etti. Düşük KPSS puanıyla (bazı pozisyonlarda 60 puan ve üzeri) dahi başvuru imkanı sunan bu alımlar kariyer hedefini kamuda belirleyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

İlanlar ve Başvuru Süreleri:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 65 Kaymakam Adayı Alımı (Başvuru Aralığı: 23 Ekim – 30 Ekim)

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ: 7 Sözleşmeli Personel Alımı (Başvuru Aralığı: 15 Ekim – 29 Ekim)

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ: 34 Doktor Öğretim Üyesi Alımı (Başvuru Aralığı: 15 Ekim – 30 Ekim)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ: 4 Öğretim Elemanı Alımı (Başvuru Aralığı: 15 Ekim – 31 Ekim)

Adayların ilanlarda belirtilen KPSS puan türlerinden ve diğer özel koşullardan emin olarak başvurularını belirtilen son başvuru tarihlerine kadar Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden veya ilgili kurumların belirlediği diğer kanallar aracılığıyla tamamlamaları gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı: Mülki İdare Amirliğinde Kariyer Hedefleyenlere Dev Fırsat

Devlet yönetiminde önemli bir rol üstlenmek isteyenler için İçişleri Bakanlığı'nın 65 Kaymakam Adayı alım ilanı, en prestijli kamu kariyer kapılarından birini açıyor. Kaymakamlık mesleği mülki idarenin temelini oluşturması ve genç yönetici kadrolarını beslemesi açısından kritik öneme sahip.