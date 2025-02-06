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Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola oğlanı büyüttü! Anne-oğlun ev hallerine bakın: Ağaç yaşken eğilir!

atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün'de Nehir karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ezgi Mola, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Mustafa Aksakallı ile 2023'te nikah masasına oturan ünlü oyuncu, bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Can ile yeni bir paylaşımda bulundu. Mola, gözünden sakındığı biricik oğlu ile ev hallerini Instagram'da yayınladı. Minik Can'ın duvar sildiği anları yayınlayan Mola "Ağaç yaşken eğilir" ifadelerini kullandı. Kısa sürede ilgi odağı olan Can için de "Maşallah ne çabuk büyüdü", "Annesi gibi titiz" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:26
Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola oğlanı büyüttü! Anne-oğlun ev hallerine bakın: Ağaç yaşken eğilir!

atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün ile ekranlara dönen Ezgi Mola, canlandırdığı Nehir karakteriyle büyük beğeni topladı.

Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola oğlanı büyüttü! Anne-oğlun ev hallerine bakın: Ağaç yaşken eğilir!

Kariyerinin yanı sıra özle hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola oğlanı büyüttü! Anne-oğlun ev hallerine bakın: Ağaç yaşken eğilir!

Yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 2023'te sade bir törenle dünyaevine giren oyuncu, bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Can ile yeni bir paylaşımda bulundu.

Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola oğlanı büyüttü! Anne-oğlun ev hallerine bakın: Ağaç yaşken eğilir!

Mola, gözünden sakındığı biricik oğlu ile ev hallerini Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola oğlanı büyüttü! Anne-oğlun ev hallerine bakın: Ağaç yaşken eğilir!

Minik Can'ın duvar sildiği anları yayınlayan Mola "Ağaç yaşken eğilir" ifadelerini kullandı.