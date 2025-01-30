Kadraj Galeri Kadraj İkon Başka Bir Gün'ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...

Başka Bir Gün'ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün için beklenen gün geldi. Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin oyuncuları da araştırılmaya başlandı. Dizide Güngör Alsoy karakterini canlandıran 70 yaşındaki oyuncu Nur Sürer'in hayatı ise merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Sürer'in 13 yıl boyunca Yeşilçam yıldızıyla evli kaldığını öğrenince şaşıp kaldı. Bakın Nur Sürer'in oğlunun babası hangi Yeşilçam yıldızı çıktı.

Giriş Tarihi: 30.01.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:26
Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...

Atv'nin tanıtımlarıyla büyük ilgi toplayan ve merakla beklenen yeni dizisi Başka Bir Gün için beklenen gün geldi. Güçlü hikayesiyle merak uyandıran dizinin, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi bir araya getiren kadrosu da dikkat çekti.

Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...

Dizide Güngör Alsoy karakterini canlandıran 70 yaşındaki oyuncu Nur Sürer'in hayatı ise merak konusu oldu.

Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...

NUR SÜRER KİMDİR?

1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesinde tamamladı.

Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı.

Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...

Son adresi Başka Bir Gün dizisi olan Sürer'in özellikle gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı da merak edildi.