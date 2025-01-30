Başka Bir Gün'ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün için beklenen gün geldi. Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin oyuncuları da araştırılmaya başlandı. Dizide Güngör Alsoy karakterini canlandıran 70 yaşındaki oyuncu Nur Sürer'in hayatı ise merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Sürer'in 13 yıl boyunca Yeşilçam yıldızıyla evli kaldığını öğrenince şaşıp kaldı. Bakın Nur Sürer'in oğlunun babası hangi Yeşilçam yıldızı çıktı.