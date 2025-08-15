Baraj doluluk oranı 15 Ağustos: İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? İstanbul'da barajlarda ne kadar su var?
15 Ağustos baraj doluluk oranı İSKİ verilerine göre açıklandı. İstanbul'da yaz aylarının bunaltıcı sıcakları, barajlardaki su seviyesini düşürüyor. Son veriler, megakentin su rezervlerinin her geçen gün azaldığını ve baraj doluluk oranının yüzde 50'nin altına gerilediğini ortaya koyuyor. Peki İstanbul'da barajlarda ne kadar su var? İşte güncel baraj doluluk oranları…
Giriş Tarihi: 15.08.2025 17:13