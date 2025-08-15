Kadraj Galeri Kadraj İkon Baraj doluluk oranı 15 Ağustos: İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? İstanbul'da barajlarda ne kadar su var?

15 Ağustos baraj doluluk oranı İSKİ verilerine göre açıklandı. İstanbul'da yaz aylarının bunaltıcı sıcakları, barajlardaki su seviyesini düşürüyor. Son veriler, megakentin su rezervlerinin her geçen gün azaldığını ve baraj doluluk oranının yüzde 50'nin altına gerilediğini ortaya koyuyor. Peki İstanbul'da barajlarda ne kadar su var? İşte güncel baraj doluluk oranları…

Giriş Tarihi: 15.08.2025 17:13
İstanbul'da baraj doluluk oranları 15 Ağustos itibarıyla kritik seviyelere geriledi. Aşırı sıcakların etkisiyle megakentin su rezervleri hızla azalıyor ve kuraklık riski yeniden gündeme geliyor. Peki İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte baraj doluluk oranında son durum!

15 AĞUSTOS İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 15 Ağustos Cuma günü itibariyle baraj doluluk oranını yüzde 46,85 olarak açıkladı.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN 15 AĞUSTOS DOLULUK ORANLARI ŞU ŞEKİLDE

Ömerli Barajı: %45,35

Darlık Barajı: %58,92

Elmalı Barajı: %65,54

Terkos Barajı: %52,16

Alibey Barajı: %30,72

Büyükçekmece Barajı: %47,06

Sazlıdere Barajı: %41,29

Istrancalar Barajı: %28,34

Kazandere Barajı: %32,4

Pabuçdere Barajı: %39,83

